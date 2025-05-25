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學者：現是時機引入醫費標準化 利紓公院負擔

【明報專訊】政府推行自願醫保制度多年，但私營醫療收費水平未見受控，醫衛局長盧寵茂形容現時猶如沒有定價的「廚師發辦」，且令醫保保費水漲船高，保險界更稱愈來愈多長者難以負擔醫保費用。有研究醫療制度的學者認同現在是時機引入標準化醫療收費，減少不必要成本。醫療衛生界立法會議員林哲玄則認為，醫療成本上升問題不應歸咎私家醫生，病人費用超預算時，應由各持份者共同分攤風險，建議當局可考慮設立基金或「再保險」等制度，在醫療費超支時協助病人。

損醫生自主權 料「 一定唔鍾意」

本港私營醫療一直以「按服務收費」模式運作。理工大學專業及持續教育學院院長阮博文向本報表示，外國多年前已推動按服務「病組」釐訂醫療保險項目收費，全球大多數國家已有類近系統。近年本港醫療保險收費高昂，他認為是時機考慮建立制度，設立標準化的自願醫保收費。

阮表示，現時本港私營醫療機構未能起着分擔公院負荷角色，相信引入制度可令私營醫療系統發揮更大作用。他相信此舉確會影響醫生診症的自主權，醫生一定「唔鍾意」，釐訂標準化收費時亦牽涉一定行政費，但相信較目前不必要醫療費用所帶來的開支少。

阮又稱，部分國家引入標準化收費初期，病人醫療成本大幅下降，但醫生學懂「新遊戲規則」後，醫療成本可能再次上升，他相信可透過調整機制去解決。至於內地有醫院因標準化收費制度而「拒醫」部分病人，例如複雜個案，阮認為可透過調整病組的價格解決。

林哲玄倡設基金「再保險」補醫費超支

林哲玄表示，醫療成本上升屬大趨勢，不少費用來自治療及藥物成本，治療過程存在不確定性，醫生需隨機應變，病人出現額外開支，不應怪責醫生。他說，未曾聽聞當局計劃實施標準化收費，稱透過「拉上補下」計算病人平均收費難度大，醫生亦無能力計算病人平均風險，認為可公布公立醫院手術成本，以作參考。

林又說，保險業界必然歡迎就賠付水平設限，但病人若出現額外開支，不應僅由醫生承擔，認為當超支時，當局可設立基金或封頂機制，又或考慮「再保險」等制度，協助病人承擔開支。

（私營醫費透明度系列‧一）

相關字詞﹕醫保 醫療收費檢討

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