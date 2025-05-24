哈佛港生：校方上月倡擬暫離美者諮詢風險

東岸生：多校籲避免離美國

有向同學交代行程

另一名在美國東岸讀博士的港生A（化名）則稱，早在今年2至3月接獲校方通知，有國際學生被撤銷簽證，但基於私隱問題或涉及法律程序，無法透露原因。據A了解，不少當地大學今年以各種形式建議學生盡量避免離開美國，舉例A就讀的大學今年3月已先後舉辦講座及發電郵提醒，除非有特殊理由，否則強烈建議國際學生暑假留在當地，擔心國際學生一旦出境可能無法重返美國。

A透露，今年在學期完結時離開美國的國際學生，都會向當地同學交代重返美國的具體航班及時間，一旦失聯，對方可協助自己向校方求助，甚或協助自己「執包袱」。但他認為學校角色較被動，充其量只能在國際學生無法入境時提供法律諮詢。至於課堂氛圍有否受影響，他舉例有部分課堂談及以巴衝突等較敏感議題，不排除會稍為「避重就輕」。他又說，中國留學生一向較少發言或參與公眾活動，相信對他們影響不算太大。