學界憂禁令擴他校 直資校倡考慮他國升學 顧問接逾50查詢 籲留美生先觀望

政治影響 赴美中六生大減

根據教育局每年公布的中六學生出路統計調查報告書，赴美升學中六生從2018年的262人高峰逐年跌至去年的67人。身兼直接資助學校議會主席的陳狄安表示，受地緣政治、入境政策改變等影響，近年赴美港生已大幅減少，而哈佛大學更是全球頂尖學府，受影響港生應不多。不過他說，若禁令擴至其他美國大學，或令港生赴美升學意願下降。

陳狄安續說，現時學校提供各類海外升學資訊，包括簽證要求、留在當地工作的機會、專業資格是否互認等，「希望學生可以了解完，再考慮清楚，才決定是否去他心儀的國家讀書」。他說，學校亦會建議有意赴美學生做兩手準備，「例如不要只報一間大學，多報讀幾間；又或者也考慮一下其他國家（的大學）」。

顧問料回流港機率不高

「英識教育」創辦人陳思銘表示，昨日接獲逾50名在學或即將赴美學生的家長查詢，主要憂慮禁收國際生的命令將擴至美國其他大學，「特別是在學學生，一來不肯定能否找到學位，二來即使有學位課程也未必能脗合」。他說，赴美學生不止渴求最好的學術資源，亦盼擴闊國際視野、訓練獨立能力，而他們家庭經濟能力不俗，「即使不選美國，也會去英國」，相信赴美學生回流香港的機率不高。