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科大：無條件取錄哈佛生 城大理大給獎學金 高教界：吸美科研人才良機

【明報專訊】美國政府宣布終止哈佛大學招收國際生資格。在本港，教育局長蔡若蓮表示已呼籲全港所有大學，為受美國留學生政策影響的國際學生提供便利措施，多間大學即時響應，其中科技大學昨午率先公布，將無條件取錄哈佛大學的國際本科生和研究生等。有本港大學管理層認為，事件對香港高校界而言「絕對是一個很好的契機」吸納美國的科研人才。

蔡若蓮昨在facebook發帖稱，因應哈佛大學被禁收國際生一事，已呼籲全港院校按多元招生及人才政策，吸引頂尖人才，並已聯絡哈佛大學香港校友會，為獲取錄學生提供支援。教育局補充，將密切留意目前因全球教育格局變化而學業受阻的學生，並因應其需要通盤考慮支援方案，發揮香港作為國際教育樞紐的角色。

科大昨午宣布，將無條件錄取現正就讀哈佛大學的國際本科生、研究生及持哈佛學位課程錄取通知的學生轉學，並向他們發出公開邀請。科大表示將優先處理這些學生的入學申請、學分轉移及定制支援（包括簽證協助與住宿安排），確保他們順利轉學，並成立專責團隊跟進。

浸大嶺大設特別入學安排

城大及理大均表示，將為轉學的涉事國際生提供獎學金。浸大將作特別升學安排，包括直接取錄在「QS世界大學排名」或「泰晤士高等教育世界大學排名」首50位大學的在讀或已取錄學生。嶺大推出「轉學生專屬申請通道」，為在美留學生、特別是中國留學生提供入學機會。

理大副校：分秒必爭 「慢少少去第二度」

理大副校長（研究及創新）趙汝恒稱，今次「絕對是一個很好的契機」吸納美國的科研人才。他說近年不少具美國科研背景的內地人才陸續回流，本港學制與歐美相近，將較內地院校更吸引。不過，他說全球大學均求才若渴，「香港自己也有幾間（大學）在競爭，鄰近還有新加坡」，形容現時分秒必爭，「慢少少都去了第二度」。

趙又稱，本港大學與美國高校的合作亦受地緣政治影響而明顯減少，即使個別教授之間的合作，「對方（美國大學）的教授亦未必想太高調」。他說，與美國大學的交流減少，變相有更多機會與英國和歐洲的大學合作，對香港也是好事。

港大及中大暫未公布相關便利措施。本報正向港大查詢，尚待回覆。中大表示一直致力推動國際化，招收各地優秀學生，並為他們提供全面支援，歡迎他們申請入讀。

相關字詞﹕以巴衝突 留學生 搶人才 科技大學 教育局 特朗普 美國國土安全部 哈佛大學

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