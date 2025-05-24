華府禁哈佛收國際生 法院叫停 逾7000師生受影響 教局籲港校吸人才

在本港，教育局長蔡若蓮呼籲所有本港大學為受美國留學生政策影響的國際學生提供便利措施，吸引頂尖人才，並已聯絡哈佛大學香港校友會，為獲取錄學生提供支援。香港科技大學昨午率先宣布，將無條件錄取哈佛的國際本科生、研究生及持有哈佛學位課程錄取通知的學生，並會簡化入學程序（見另稿）。

國土安全部指控助長反猶配合中共

內姆（Kristi Noem）周四去信哈佛大學國際辦公室，指所有美國大學必須符合國土安全部要求，包括遵守SEVP規例作匯報，然而哈佛拒絕部門對提交相關資料的多次要求，同時持續讓校園環境變得不安全，包括仇視猶太裔學生、宣揚同情支持哈馬斯，採取種族主義的「多元、平等、共融」（DEI）政策，故喪失招收國際學生的「特權」。

美國政府有權決定什麼人可入境美國，國土安全部負責管理對大學發出SEVP認證，監督並確保入境的學生合乎入境美國資格。內姆上月去信哈佛，要求4月30日前提交該校留學生參與任何暴力或違法活動的紀錄，否則將禠奪該校留學生簽證認證資格。在周四信函中，內姆表示若哈佛在72小時內提交在校非移民學生資料，包括他們過去5年違反校規受懲戒紀錄，以及「參與任何示威活動」的影像紀錄，才「有機會」獲恢復SEVP認證。

交示威生資料或可撤禁 警告他校「引以為戒」

國土安全部同日另發新聞稿闡述對哈佛領導層的指控，稱他們一方面在校園助長學生的暴力、反猶主義和支持恐怖分子的行為，包括容許「大多為外國學生」的煽動者「滋擾並人身襲擊眾多猶太裔學生等個人」，另一方面指控哈佛「與中共協調配合」，「包括招待及培訓中共串謀種族滅絕維吾爾族的準軍事組織成員」（新聞稿附上的連結新聞網站提到「新疆生產建設兵團」去年曾獲哈佛接待）。新聞稿還警告全美各地所在大學和學術機構「應引以為戒」。

特朗普重返白宮後加緊向美國大專院校施壓，逼其放棄DEI項目和加強打擊反猶主義。哈佛打響抵制第一槍，拒絕履行特朗普政府提出的要求，上月遭凍結合共近27億美元（約211億港元）的政府資助和合約，並被威脅取消其免稅地位。哈佛當時也入稟挑戰。

哈佛批「報復行為」 校長：拒絕投降

哈佛大學發聲明批評政府的「報復行為」對哈佛社群以至美國構成嚴重傷害，削弱哈佛的學術與研究使命；校方正迅速應對，為來自逾140個國家和地區的受影響國際學生和學者提供指引和支援。校長加伯（Alan Garber）表明「拒絕投降」，正尋求校友捐款協助維持研究項和行政運作。

哈佛昨日入稟波士頓聯邦法院，指控政府做法「公然違反」保障言論自由的憲法第一修正案，並會對逾7000名簽證持有人（包括師生）帶來「即時和毁滅性效應」。法官隨即出臨時民事保護令，暫禁新政策生效。

（路透社/法新社/紐約時報/國會山莊報）

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