東鐵工程車事故調查：製造商指引未供維修員

不懂重置系統 自行復修出錯

東鐵線先後於2月5日及4月27日凌晨發生兩宗工程車事故，均涉工程車在路軌上完成維修保養工作後，設備未能正常運作，使工程車未能及時在列車服務開始前駛離路段，致部分路段只能採取單軌雙程行車安排，行車時間需延長。

2月事故涉及一列負責路軌維修的吊運工程車，其25噸吊機基座未能回復水平狀態，局方稱港鐵已交報告，機電署亦有獨立調查，結果發現起因是工作人員嘗試調校吊機基座回復水平狀態時，觸發安全保護機制，水平調節系統自動鎖定工程車，致團隊未能及時移走工程車。調查顯示港鐵在涉事工程車操作手冊及復修指引中未有因應製造商指引，就相關情况提供針對性的復修程序，致團隊未能及時重置系統。

港鐵改善措施 料下月前完成

機電署稱港鐵已落實一系列措施，包括定期更新工作指引、為工程車增設提示及預警信息系統、制訂預案加快應急處理流程、全面審視25噸吊機的操作及復修程序等，另加強人員對緊急復修程序的培訓和演練，料下月前完成。

至於4月事故，港鐵上月底向機電署提交初步調查報告，顯示涉事負責架空電纜維修的工程車，其升降台液壓缸的液壓控制閥故障，致升降台未能降下，更換零件才恢復正常運作。機電署稱正進一步調查工程車系統設計、維修保養及操作程序等，港鐵亦已邀獨立顧問審視工程車隊的工作。機電署重申，因應兩宗事故署方已主動展開特別審核，全面檢視港鐵在工程車維修保養及緊急應變方面工作，預計3個月內完成。