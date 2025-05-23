又淪「孤島」 區議員倡南延線過海 讚將藍隧道助分流

方國珊昨在調景嶺站外協助疏導居民轉乘巴士，形容現場「人山人海、怨聲載道」，「打蛇餅很誇張，（站內人流）數千數千『倒』出來」，候車人龍目的地包括往九龍及返回將軍澳各區，部分居民選擇「做步兵」，行跨灣橋徒步往目的地。她說，將軍澳線全線故障下，區內坑口、寶琳、將軍澳、康城4個站與港鐵網絡完全斷開，令該區再成「孤島」。「東九龍智慧綠色集體運輸系統項目」現時擬議走線未接駁將軍澳區，方國珊建議走線在寶琳路連接至港鐵寶琳站，為居民提供進出九龍的額外選擇。

另外，將軍澳線南延線現擬終點設在將軍澳137區，她冀爭取南延線過海到小西灣再接駁港島線，為居民提供過海另一路線。以往未有將藍隧道及將軍澳跨灣連接路，在港鐵故障後，路面交通依賴將軍澳隧道，方國珊稱，觀察到將藍隧道在今次事故中能有分流作用，由調景嶺往坑口、寶琳等區內道路未見車龍堆積。