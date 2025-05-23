聞爆炸聲見火光 車廂停電半小時 康城人行45分鐘回家 接駁巴杯水車薪

「住將軍澳打工仔被玩死」

居於康城的賀先生憶述事發經過，稱傍晚5時許在北角站乘將軍澳線列車回家，當車駛離鰂魚涌站往油塘站時，車外突傳出「很響亮」的爆炸聲，見車窗外現火光，其後列車突急煞停駛，車廂內燈光熄滅至僅剩三四盞燈，冷氣暫停，他形容乘客對爆炸聲感到恐慌；列車停駛約1分鐘後，車長廣播稱「信號故障」，後改稱「冷氣設備故障」，並通知乘客可開窗疏氣，前後約半小時列車才恢復電力行駛，抵達油塘站後始安排所有乘客離開車廂。

賀先生續稱，抵油塘站後向職員查詢如何往康城，對方稱「人手不足，可考慮乘搭觀塘線前往調景嶺」，他於約5時50分抵調景嶺站後，發現站內人山人海，職員更稱暫未有接駁巴士往康城，賀先生說不知道要等到何時才有巴士，決定經將軍澳跨灣大橋步行45分鐘返回康城，並稱家人也要「兜大圈」才能回家，批評港鐵應變不足。

另外，原本乘搭巴士到油塘站打算轉駁港鐵往堅尼地城的華哥說，他約於6時20分抵達油塘站才得悉列車停駛，他擔心回頭乘巴士會在東隧塞車、乘搭港鐵觀塘線會「兜大圈」，而接駁巴又不前往港島，唯有在油塘站等到晚上8時才決定，批評港鐵安排失敗，如早知列車故障就不會在油塘站轉乘。從九龍灣下班前往柴灣的乘客鍾小姐說，抵達油塘站才得悉事件，該處只有一個接駁巴士站，批評港鐵支援不足。

港鐵：路面塞車致接駁巴延誤

被問市民批評接駁巴指示不清及延誤，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲解釋事故時正值下班時間，外面路面塞車，將軍澳隧道亦有事故，令港鐵接駁巴延誤抵達。