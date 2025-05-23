跳掣信號雙故障 將軍澳全線癱半晚 運物局要求全面檢視 議員稱罕見促更新系統

【明報專訊】港鐵將軍澳線昨日傍晚5時許放工時段接連發生電力跳掣及信號系統故障，導致全線服務一度暫停，歷逾5小時才於晚上10時半後全面恢復服務。港鐵晚上就事件致歉，初步相信電力問題涉及北角至油塘站隧道段有架空電纜組件移位引致短路，會在收車後深入調查原因。運物局長陳美寶稱極度關注事件，促港鐵全面檢查，確保今早服務正常並須於日內交報告。有議員稱電力及信號系統同時故障導致全線停駛罕見，又說據其了解港鐵花了大量時間才找到故障源頭，情况不能接受，促港鐵更新系統。
逾5小時後全面恢復
架空電纜組件移位致短路
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨晚稱，傍晚5時15分先是北角至油塘站隧道段出現跳掣，致該路段電力供應受阻，來往兩站服務需暫停，其後發現將軍澳線北角至寶琳及康城的信號系統相繼受影響，致全線需暫停服務。她說，由於事發繁忙時間，數架列車一度停在隧道內，其後港鐵在安全可行情况下將列車移回車站，讓乘客約6時經月台離開。
李婉玲說，經搶修後，將軍澳線晚上8時40分恢復調景嶺來往寶琳、將軍澳來往康城服務，北角至調景嶺段過海段仍暫停，全線10時33分恢復服務；故障期間港鐵加派約130名職員於受影響車站協助乘客。港鐵列車服務延誤共5小時18分鐘，料會觸發罰款機制。
港鐵：移列車檢查需時
停駛時間長 田北辰：因找故障源頭慢
港鐵車務工程維修總管李劍雄稱，昨處理電力系統期間，要逐一將受影響路段列車移走，其間亦需做不同安全檢查，當時發現保護裝置仍發生「跳掣」，故需較多時間復修。他說初步調查發現架空電纜組件有短路迹象，昨晚收車後會詳細檢查。港鐵其後補充，初步相信是架空電纜組件移位致短路。
運輸及物流局長陳美寶表示，機電署昨即時派員協助跟進事件，局方極度關注港鐵近月接二連三發生事故對市民不便，已要求港鐵日內交報告，並全面檢視系統韌性及風險評估、應變通報機制、維修保養等範疇，以免事故再生。她又要求港鐵下周一到立法會鐵路事宜小組委員會交代事件。
張欣宇促評估維修人員編制 增培訓
曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇說，電力及列車的信號系統為兩套獨立系統，理應不會同時故障，形容事件奇怪，情况極不理想。他指港鐵近年人手短缺問題引起關注，東鐵線工程車事故暴露維修團隊經驗及知識不足（見另稿），致故障處理時間長，促港鐵重新評估維修人員編制，加強培訓。
資深電機及屋宇裝備工程師何永業稱，將軍澳線部分路段設計時速達130公里，故需用架空電纜供電，但架空電纜易受外部因素影響，如電纜鬆脫、短路、外物撞擊等。
實政圓桌立法會議員田北辰說，以往有系統故障只部分路段停駛，全線癱瘓罕有，完全不能接受。他稱據他了解是次停駛逾5小時並非故障本身難解決，只是港鐵初時未能迅速找到故障源頭，反映現有系統設計存缺陷，促港鐵投資新系統，可在事故發生10分鐘內準確診斷出問題。翻查資料，港鐵因在2022年接連發生油麻地站列車「甩門」及將軍澳線列車「甩卡」後，2023年宣布未來5年投放650億元更新鐵路設施及保養維修。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676