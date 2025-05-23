跳掣信號雙故障 將軍澳全線癱半晚 運物局要求全面檢視 議員稱罕見促更新系統

逾5小時後全面恢復

架空電纜組件移位致短路

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨晚稱，傍晚5時15分先是北角至油塘站隧道段出現跳掣，致該路段電力供應受阻，來往兩站服務需暫停，其後發現將軍澳線北角至寶琳及康城的信號系統相繼受影響，致全線需暫停服務。她說，由於事發繁忙時間，數架列車一度停在隧道內，其後港鐵在安全可行情况下將列車移回車站，讓乘客約6時經月台離開。

李婉玲說，經搶修後，將軍澳線晚上8時40分恢復調景嶺來往寶琳、將軍澳來往康城服務，北角至調景嶺段過海段仍暫停，全線10時33分恢復服務；故障期間港鐵加派約130名職員於受影響車站協助乘客。港鐵列車服務延誤共5小時18分鐘，料會觸發罰款機制。

港鐵：移列車檢查需時

停駛時間長 田北辰：因找故障源頭慢

港鐵車務工程維修總管李劍雄稱，昨處理電力系統期間，要逐一將受影響路段列車移走，其間亦需做不同安全檢查，當時發現保護裝置仍發生「跳掣」，故需較多時間復修。他說初步調查發現架空電纜組件有短路迹象，昨晚收車後會詳細檢查。港鐵其後補充，初步相信是架空電纜組件移位致短路。

運輸及物流局長陳美寶表示，機電署昨即時派員協助跟進事件，局方極度關注港鐵近月接二連三發生事故對市民不便，已要求港鐵日內交報告，並全面檢視系統韌性及風險評估、應變通報機制、維修保養等範疇，以免事故再生。她又要求港鐵下周一到立法會鐵路事宜小組委員會交代事件。

張欣宇促評估維修人員編制 增培訓

曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇說，電力及列車的信號系統為兩套獨立系統，理應不會同時故障，形容事件奇怪，情况極不理想。他指港鐵近年人手短缺問題引起關注，東鐵線工程車事故暴露維修團隊經驗及知識不足（見另稿），致故障處理時間長，促港鐵重新評估維修人員編制，加強培訓。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業稱，將軍澳線部分路段設計時速達130公里，故需用架空電纜供電，但架空電纜易受外部因素影響，如電纜鬆脫、短路、外物撞擊等。

實政圓桌立法會議員田北辰說，以往有系統故障只部分路段停駛，全線癱瘓罕有，完全不能接受。他稱據他了解是次停駛逾5小時並非故障本身難解決，只是港鐵初時未能迅速找到故障源頭，反映現有系統設計存缺陷，促港鐵投資新系統，可在事故發生10分鐘內準確診斷出問題。翻查資料，港鐵因在2022年接連發生油麻地站列車「甩門」及將軍澳線列車「甩卡」後，2023年宣布未來5年投放650億元更新鐵路設施及保養維修。

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