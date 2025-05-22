工業意外前精進承建 去年揭鋼筋缺漏

延遲落成 房局：敦促安全下追進度

房屋局稱十分重視今次事件，密切關注對項目進度的影響，該局了解屋宇署已要求項目的註冊結構工程師及註冊承建商提交報告及所需補救措施，局方會配合部門做後續工作，並會敦促發展商盡快按屋宇署要求做所需跟進工作，務使地盤情况盡早達復工標準，並在確保建築質量和安全前提下，盡量追回受停工影響進度，早日建成單位。

安達臣道項目共提供2926個單位，當中約1000伙將撥作「港人首置上車盤」，其餘為私人住宅單位；項目原由精進建築工程承建，惟該公司因涉地盤致命工業意外，發展局與屋宇署前年10月宣布其不獲續牌，同年11月從「一般建築承建商名冊」除名。

屋宇署其後稱，精進建築工程承建的5個私人發展項目工程已由卓越天工接手。署方並引述公司註冊處早前資料，稱雖然卓越天工辦事處地址與「精進建築工程」、「精進建築」及其控股公司興聯集團的註冊辦事處地址曾經相同，部分董事局成員也一樣，但卓越天工之後已更改地址及董事局成員。

長實申預售樓花兩被拒

至去年10月4日，有傳媒報道安達臣道項目地盤有樓宇疑缺少數條鋼筋，同日屋宇署回應稱去年8月接到舉報，巡查後發現有橫樑鋼筋配置較批准圖則的要求少，地盤同年10月被署方勒令停工。推售項目亦遇波折，項目繼去年5月，同年12月再遭地政總署拒絕預售樓花同意書申請。