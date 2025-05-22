明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

工程界稱罕見 料無即時危險 議員促另查人為疏忽 嚴懲阻嚇

【明報專訊】安達臣道住宅項目鋼筋工程被揭「偷工減料」，有工程界代表認為今次事件實屬罕見，但相信有屋宇署把關，涉事樓宇結構不會有即時危險；有立法會議員建議，除了被捕者，政府及相關專業團體亦須跟進事件，嚴懲有疏忽的人員，強調處理是次事件時須具足夠阻嚇力，以免令業界誤以為不涉貪污便毋須負責。

工程師：可按缺失加固構件

香港工程師學會結構分部前主席陳世昌稱，涉事地盤工程不但未依圖則要求，亦有不少扣件出現缺失，但相信在屋宇署把關下，樓宇不會有即時危險，並可透過重新計算每個位置的安全系數，按缺失情况加固構件。

至於缺少鋼筋數量少於10%，長遠會否有結構安全風險，陳世昌指出，除了要視乎鋼筋缺失情况，樓宇落成後，「可能某一時候使用時會超出（樓宇）荷載」，或引起安全風險；但他補充稱，住宅項目超出荷載的情况較寫字樓或商場少，因缺少鋼筋引致的結構安全風險亦較低。

註冊結構工程師倪學仁指出，不少發展商為控制樓宇品質，會自行為地盤提供鋼筋，加上政府已加強監察建築安全，承建商與分判商難藉偷工減料來謀取利潤，故今次事件實屬罕見。

本身是工程師的立法會議員張欣宇認為，除涉案懷疑貪污人員，亦需調查是否涉及人為疏忽，例如監督人員是否未有到地盤驗收，卻已簽名認可，冀政府及相關專業學會能嚴懲有關人等，藉此收阻嚇力，以免有業界人士誤以為不涉貪污便毋須負責。

建造商會譴責毁業界聲譽

香港建造商會昨日亦發稿譴責有關貪污行為，強調大多業界人士秉持誠信，少數害群之馬的貪污行徑嚴重破壞建造業聲譽。商會表示，經初步了解，雖然涉案分判商並非香港建造商會會員，商會對其行為無直接管轄權，但任何違法及違反行業道德的行為均應受到譴責。

上 / 下一篇新聞