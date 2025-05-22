工程界稱罕見 料無即時危險 議員促另查人為疏忽 嚴懲阻嚇

工程師：可按缺失加固構件

香港工程師學會結構分部前主席陳世昌稱，涉事地盤工程不但未依圖則要求，亦有不少扣件出現缺失，但相信在屋宇署把關下，樓宇不會有即時危險，並可透過重新計算每個位置的安全系數，按缺失情况加固構件。

至於缺少鋼筋數量少於10%，長遠會否有結構安全風險，陳世昌指出，除了要視乎鋼筋缺失情况，樓宇落成後，「可能某一時候使用時會超出（樓宇）荷載」，或引起安全風險；但他補充稱，住宅項目超出荷載的情况較寫字樓或商場少，因缺少鋼筋引致的結構安全風險亦較低。

註冊結構工程師倪學仁指出，不少發展商為控制樓宇品質，會自行為地盤提供鋼筋，加上政府已加強監察建築安全，承建商與分判商難藉偷工減料來謀取利潤，故今次事件實屬罕見。

本身是工程師的立法會議員張欣宇認為，除涉案懷疑貪污人員，亦需調查是否涉及人為疏忽，例如監督人員是否未有到地盤驗收，卻已簽名認可，冀政府及相關專業學會能嚴懲有關人等，藉此收阻嚇力，以免有業界人士誤以為不涉貪污便毋須負責。

建造商會譴責毁業界聲譽

香港建造商會昨日亦發稿譴責有關貪污行為，強調大多業界人士秉持誠信，少數害群之馬的貪污行徑嚴重破壞建造業聲譽。商會表示，經初步了解，雖然涉案分判商並非香港建造商會會員，商會對其行為無直接管轄權，但任何違法及違反行業道德的行為均應受到譴責。