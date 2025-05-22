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屋宇署抽查鋼筋配置加倍至25%

【明報專訊】因應安達臣道興建中住宅項目被揭發全部6幢樓宇出現鋼筋配置嚴重偏離批准圖則事件，屋宇署總結構工程師高美儀昨日在記者會表示，會從今次個案檢討經驗，加倍抽樣檢查各地盤澆注混凝土前的鋼筋配置，由目前每年抽查最少12%項目增加至最少25%。至於已完成澆注混凝土的工程，亦會恒常每年抽查25%項目，並採用鋼筋面層測厚儀科技做抽樣檢查，進一步加強監管機制。

另外，今次涉事安達臣道住宅項目的總承建商，現同時是另外5個尚未竣工的私人發展項目的註冊一般建築承建商，當中3個為住宅項目、1個為商業用途、1個是商住用途項目。高美儀表示，因應安達臣道項目鋼筋問題，屋宇署過去一段時間亦主動加強對該5個私人發展項目的巡查，包括加倍突擊視察地盤次數，亦運用鋼筋面層測厚儀科技，以非破壞性的方式抽查已完成澆注混凝土結構構件，未有發現鋼筋數量和位置與批准圖則不符或明顯結構安全問題。

加強巡查涉事總建商5項目

函發展商複查監督紀錄

不過，高美儀稱，為確保樓宇安全，屋宇署會立即去信該5個發展項目的發展商，要求委任註冊結構工程師全面複查相關地盤鋼筋安裝的監督紀錄，在兩個月內向屋宇署提交複查報告及檢查鋼筋配置的檢測方案；當檢測方案獲屋宇署同意後，發展商須聘請獨立認可的實驗所做檢測，並提交獨立檢測報告。

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