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安達臣首置盤分判涉賄 鋼筋少一成 6幢全不符圖 利市夜店款待換寬鬆監管 廉署拘10人

【明報專訊】觀塘安達臣道興建中的一個私人住宅項目被揭鋼筋「偷工減料」，有地盤紮鐵分判商疑為減省成本，不依圖則施工，並向承建商員工、顧問公司駐工地監督人員提供利市、月餅券、夜總會款待等「甜頭」，換取寬鬆監管鋼筋工程，廉署在上周拘捕10人。協助廉署蒐證的屋宇署曾鑿開涉案地盤全數6幢大廈石屎檢查，均發現部分鋼筋配置「嚴重偏離批准圖則」，主力鋼筋數量較批准圖則平均少10%以下，未對整體結構構成明顯危險，已要求相關單位做補救措施，待署方滿意方可復工。

廉署：在查不便透露公司名

長實稱高度關注 不涉員工

廉署執行處首席調查主任鄭礎明昨日以案件仍在調查為由，表示不便透露涉案者或公司名稱。涉案項目為長實集團發展的安達臣道「港人首置盤」項目，長實昨回應稱高度關注事件，集團支持廉署行動，以保障香港廉潔營商環境，又指集團已初步完成檢視項目的工程，正與屋宇署商討後續處理。長實稱事件不涉該集團員工，無員工被捕。

鋼筋「疏少幼冇」 有移位530毫米

廉署執行處總調查主任雷家聰指出，根據屋宇署對地盤6幢大廈石屎進行的「開皮」檢查（鑿開石屎），有多處鋼筋都有「疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至移位」，其中一兩座建築物個別樓層之間柱位鋼筋，最多移位達530毫米。至於案中不合規鋼筋工程估計節省的工程成本，鄭礎明稱金額仍在點算及調查，暫未可公布。

拘建商員工分判東主工程人員

廉署是次執法行動代號「戰鼓」，廉署人員懷疑該地盤紮鐵工程分判商為提高利潤，在施工過程不依圖則以減少成本，向負責監管工程的總承建商員工、顧問公司駐地盤監督工程人員行賄，以換取寬鬆監管，容許工程在不合規下獲批。廉署拘捕10名29至52歲男子，涉嫌行賄、受賄、串謀詐騙及使用假文件等罪，包括1名總承建商員工，5名分判商東主、經營者及員工，以及4名顧問公司工程人員，各人已獲准保釋候查。

屋署：去年8月接舉報 4視察後勒令停工

廉署調查顯示，涉案分判商向總承建商員工及顧問公司駐地盤監督工程人員提供「甜頭」，包括數千至數萬元的利市、大量月餅券，亦會帶他們到「每位收取數千元」的高級餐廳用膳，並到夜總會以每次兩萬至三萬元消遣，涉及賄款總值仍待統計。廉署人員在行動中搜查多個地點，包括建築地盤、涉案總承辦商、分判公司辦公室及各被捕人住所，檢獲大量工程文件，包括建築材料採購單據、紮鐵工人出糧紀錄、工程質量的檢驗報告等。

屋宇署總結構工程師高美儀形容今次屬「罕有個別事件」，稱去年8月接到舉報後，9月先後4次到地盤視察，10月勒令地盤停工。她稱屋宇署鑿開部分石屎檢查後，發現項目全數6幢大廈均有部分鋼筋配置嚴重偏離圖則，包括鋼筋位置、鋼筋粗幼與圖則不符，以及鋼筋數量比批准圖則少；署方正徵詢律政司意見，考慮相關證據按《建築物條例》的規定對相關人等提出檢控。

稱未構明顯危險 滿意補救方准復工

就相關建築安全情况，高美儀稱，屋宇署檢查發現，主力鋼筋數量較批准圖則平均少10%以下，經考慮整體鋼筋配置及周邊混凝土牆的載重設計，認為足以分擔負載，未對整體結構構成明顯危險。她說地盤仍停工，屋宇署已要求項目的註冊結構工程師及註冊承建商，按署方要求提交事故報告及所需補救措施，包括為建築物局部加固，有需要時拆卸部分結構，並重新配置鋼筋及澆注混凝土等。屋宇署總主任/地盤監察陳婉明稱，要待署方滿意相關補救措施才會考慮批准地盤復工。

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