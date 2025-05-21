消息：申訴署易帥後 數高層離任

3年前更新網站 有測流量

申訴專員陳積志稱基於網站流量等而下架資料，該前僱員說，2022年更新網站時改善界面、搜索功能和硬件，同事曾測試網站流量，而當時保留10年資料，考慮之一是太久遠報告或欠時效性，但「（現在保留）3年，跟10年差很遠」。

該前僱員稱，公署的調查報告均經「千錘百煉」而成，選取對公眾利益有重大影響，甚至積弊已深的問題，例如食環署街市租務及管理、鄉郊棄車等，有些問題目前尚未解決。他說，公開報告除了有利傳媒、市民及學者研究公共行政，也是學院及部門培訓公共管理人才的教材，也有律師參考公署處理《公開資料守則》的個案。

前僱員憂「外殼仍在靈魂不同」

他說，前人努力建立公署威信，下架資料恐削公信力，成為其他部門的反面教材。他強調「專員非政府敵人，而是公共行政的諫官，目的不是想被諫者衰，而是想他好」，公署一直幫助政府及社會進步，不是損害政府威信。他又說，香港是國際申訴專員協會成員，同業均擁抱透明、開放的價值，憂本港能否與國際接軌，而國際監管機構也會互相參考案例，下架後或失此功能。他憂慮公署「外殼仍在，靈魂已不同」。

公署負責處理對部門投訴，卻不在《公開資料守則》規管機構之列。對於若索取公署資料被拒應向誰投訴，他說公署一向透過「公開資料政策」自願遵從守則。