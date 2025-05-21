陳積志：資料多拖慢網站 IT業質疑「兩回事」 申訴署前法律顧問指下架違透明問責宗旨

李家超：公署獨立 信處理好社會意見

特首李家超昨出席行會前被問事前是否知悉公署將資料下架、會否要求恢復原來安排；他說公署獨立運作，政府不參與，相信公署會去處理好社會意見。

陳：欲申訴市民誤按資料庫難返回

陳積志昨午在公署所在大廈電梯大堂回應本報記者詢問。對於會否重新上架報告，他說：「已在新聞稿交代，現在有一個新系統可讓市民申請（查閱），今天已開始了，你可以試試用。」對於審計署網頁也羅列自1999年的報告，被問到過時會誤導市民及資料多致網站變慢是否不存在，他說：「絕對不是，因為真的會慢了，不單止慢，亦無那麼暢順。」又指用家因網站太多資料，「有時上網時很迷惘」，因公署主要職責是讓市民申訴，「提出申訴是一個最簡單的方法，讓他做得到就行了」，如果網頁資料太多，「有時候他誤按了資料庫，很難返出來」。

曾任公署法律顧問、2022年9月任滿的澳洲國立大學副教授Stephen Thomson向本報說，限制索取先前報告「並不促進申訴專員對透明度及問責的承諾」，冀申訴專員重新考慮決定；當公署網站本身無列出大部分過去報告，公眾難以知道可申請索取什麼資訊。

方保僑稱PDF檔佔位少 可放雲端

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，「資料多與資料讀得慢屬兩回事」，舉例電腦硬碟儲存空間將滿，但若記憶體及中央處理器效率仍高，無礙讀取速度。他說有其他途徑改善網頁資料讀取效率，包括重新設計網頁索引系統，或在雲端存放網頁內容等。

現時公署網頁的「主動調查行動」及「全面調查」報告均為PDF檔，每份大小由293KB至8.88MB不等。方保僑稱相關檔案佔很小網絡流量，不構成負擔，電影串流平台或網絡搜尋器處理流量更大，片段以GB計，現行技術可應付。

立法會議員張欣宇質疑電腦變慢是否「真正的問題」，促陳積志交代2022年網頁改版後有多少人投訴「網頁太慢」，「這個問題才成立」，再探討是否要提升系統，抑或減少資料。

張欣宇促交代投訴網頁慢人數

公署前日稱，近年的調查報告，政府一般在兩年多內落實建議，之前報告「不合時宜」甚或「誤導」。張欣宇說調查報告的價值除了解決問題，亦可釋放「存在問題不可怕，我們（政府）會解決問題」的信息，以建立公眾對政府的信心。