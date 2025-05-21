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中小學營辦津貼下學年削一成 教局稱優化資源運用 學界料需開源節流

【明報專訊】繼資助大學史無前例須向政府「回水」，削資正蔓延至中小學。副教育局長施俊輝昨日會晤學界代表，公布9月新學年起，公營中小學的「擴大/營辦津貼」總津貼額減10%。與會的津貼中學議會主席李伊瑩稱，以開20多班的中學計，每學年該津貼可達700萬至800萬元，削資或致學校減少70萬至80萬元，對學界一定有影響。另一與會學界代表估計，公營學校日後要設法開源節流，舉例向團體出租校舍設施「賺錢」幫補。

本報昨晚向教育局查詢削資等措施的具體安排，尚待局方交代。局方回覆，經常就不同範疇的教育政策及事宜與持份者會面、溝通和磋商，以期制訂的政策及措施切合實際需要。

中學擬每級「數人頭」

調整每班派位人數

消息人士稱，局方昨亦簡介多項影響中學派班的政策，舉例考慮中學每級須「點算學生人數」（數人頭）、擬調整每班派位人數，並檢視收生不足學校可申請的「救校方案」（見表）。

綜合多名學界代表所述，施俊輝昨在會上宣布「為了優化和整合資源運用」，所有公營中小學的「擴大/營辦津貼」（學界統稱EOEBG）總津貼額會減10%，而新學年所有分項津貼不會按綜合消費物價指數調整，着學校根據校本及實際需要靈活用津貼，互補互通，並運用盈餘應付不同開支。

津中議會：削減可達80萬元

辦學團體：多校用不盡被提醒

李伊瑩以開24班的資助中學為例，新學年EOEBG削減可達70萬至80萬元，對學界一定有影響。她理解政府正面對財赤，學界可共渡時艱，同時可集思廣益，包括如何善用其他津貼「拉上補下」。另一不願具名的校長說，EOEBG可用作聘請書記等非教學人員、買教材、買支援服務，扣錢對學校影響很大。

有與會辦學團體代表向本報說，隨局方新推不同津貼，不少學校每年用不盡EOEBG，甚至盈餘足以用4至6個月，局方過往曾去信未用盡津貼的學校，提醒規劃財政。該代表預料，學校日後要設法開源節流，例如出租設施「賺錢」，並改為讓學生多參加免費學習活動。

此外，有消息人士透露，局方擬削減直資學校約2%資助額。直資學校議會主席陳狄安因離港，昨無出席會議，他引述與會代表稱，直資校被減2%津貼的影響與津校「差無幾」，因直資學校的教師薪酬與其他政府津貼一同發放。他說明白本港經濟狀况，早對削資有心理準備。

直資校擬削2% SEN津貼門檻增

消息又稱，中小學及直資學校的「有特殊教育需要（SEN）非華語學生支援津貼」門檻將提升，由現時取錄1至9名SEN非華語生可獲10萬元津貼，下學年起「微調」至需至少取錄6個SEN非華語生，津貼額亦會調整。

另有學界消息人士透露，局方擬整合姊妹學校津貼、全方位學習津貼等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中小學津貼 教育局

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