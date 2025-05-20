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西九露宿者宿舍 地政處否決申請

【明報專訊】非牟利組織「同路舍」早前申請在長沙灣深旺道與深盛路交界、鄰近西九「四小龍」的政府地皮，以短期租約形式設露宿者（亦稱無家者）宿舍，遭當區居民及議員反對；地政總署表示，九龍西區地政處昨日拒絕申請，並已通知申請人。「同路舍」項目總監吳兆康向本報表示對結果失望，但尊重居民聲音，期望與政府進一步討論選址。多名立法會議員早前收集民意向當局反映，九龍西梁文廣認同政府決定有聽取地區聲音，稱深水埗有宿舍設施仍有空缺，認為應先善用區內已有資源。

團體：尊重居民聲音 盼續商選址

吳兆康說當初見選址不多人申請故嘗試，日後將考慮更適合、更能滿足露宿者需要的選址；但稱一日社會對無家者的理解仍停留在現時層面，相信找選址仍困難。

有份蒐民意的選委界別議員陳凱欣在facebook上載深水埗民政事務專員向深水埗區議員發出的信，內文稱九龍西區地政處在接獲「同路舍」申請後，透過深水埗民政處諮詢區內持份者，經考慮多項因素，包括現時及計劃中為露宿者提供相關地區服務情况，及持份者意見後，昨已拒絕申請。陳在帖文稱感謝當局聽民意，未來期望繼續與政府攜手，尋找更合適地點興建相關福利設施。

議員稱同區宿舍有空缺 倡善用

該選址附近有「四小龍」等屋苑，對面是深水埗官立小學。梁文廣向本報表示，該處屬住宅及學校區，範圍內基本上沒露宿者問題，加上學校、屋苑業主法團等持份者「基本上清一色反對」，認為政府拒絕申請是聽取地區意見後所作決定。他說同區由民政總署統籌、救世軍管理的「曦華樓」仍有空缺，認為政府部門間可協調，先用好區內資源。

社協：宿位需求仍大

有協助無家者的社協幹事吳衛東回覆本報說，明白及同意任何團體建立任何服務都要經地區諮詢，認為是體現民主精神；而社協非申請機構，不評論事件。他說截至去年12月全港有672名登記無家者，在去年無家者的宿位有228個，宿位需求仍大。吳稱無家者入住宿舍本身是「規範化」過程，舉例他們本身或有情緒問題或不良嗜好，在宿舍不可非法賭博、飲酒、吸毒，有助無家者建立改善生活習慣，對無家者、社區、社會三個層面都有得益。

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