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公布「查閱程序」 不再列參照公開守則及複檢機制

【明報專訊】申訴專員公署下架2023年前調查資料，上周一（12日）回覆本報稱需書面索取資料，到昨日始公布長6行文字的「查閱資料程序」，但較2022年3頁的「公開資料政策」簡潔，新版不再列明將會參照《公開資料守則》原則、複檢程序等。政府檔案處前處長朱福強質疑新程序「縮骨」及含糊，立法會議員容海恩也認為新程序內容太簡短，盼公署清晰交代服務指標。

公署網將報告下架後，昨再次更新網站，以「查閱公署資料程序」取代原來的「公開資料政策」欄目。新欄目稱如欲查閱網站以外而公署可提供的資料，可填寫及交回網上表格，或以電郵、書面申請；公署收到申請後將按《申訴專員條例》處理，一般會在10個工作天內回應，並盡快安排申請人到公署查閱資料。

須填表書面申請 10工作天內回應

「公開資料政策」則有分為「資料的提供」、「程序」、「收費」及「覆檢」，列明通常會公開的資料、複檢程序等，並「會參照政府的《公開資料守則》的基本原則」處理索取資料要求。

朱福強質疑含糊 容海恩促清晰交代

朱福強質疑，新版本刪去參考《公開資料守則》的表述，「意思是心照不宣（understood）？或以後不需跟從守則？」他又稱新版本未說明將按《申訴專員條例》哪些條文處理申請，又指複檢是部門公開資料時最合理、最常見的機制，新版隻字未提，「是否（申請被拒）就是最後決定？」

容海恩稱，市民未必可從新版得知可獲什麼資料，又稱舊版列明10個曆日內給予初步答覆，而回應的預定時間是接獲要求起計的21日，新版本僅稱一般「在10個工作天內作出回應」，「也要知（10天）你未覆，應何時追你」，盼公署清晰交代做法。

相關字詞﹕申訴專員公署 .公開資料守則 陳積志 下架

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