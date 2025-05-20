移除「不合時」報告 申訴署：因建議多兩年內落實 議員倡標明已跟進 前檔案處長：有個案未解決已拿走

稱會如以往考慮公布調查報告

陳積志：網站擺太多資料速度慢

申訴專員公署表示，為確保網站內容準確合時，會不時檢視及更新網站上發布的內容，上一次2022年更新網站亦有移除過時內容，保留近10年的報告。公署說已將不再反映現况的調查報告及內容移除，將保留時間再縮短至3個年度，稱這能避免網站上有過多過時資訊阻礙公眾查閱及搜尋。公署說會一如以往按《申訴專員條例》考慮公布調查報告，包括違反《公開資料守則》個案，故毋須再設立市民按《守則》投訴的個案資料。

申訴專員陳積志（圖）昨下班時被網媒香港01查詢時稱，「我想取捨最主要是公署網站是方便市民在網上提出申訴，如果擺太多資料在網站，速度一定慢了。」

朱福強：2014年查檔案管理未解決

政府檔案處前處長朱福強質疑，非所有公署處理的個案已解決，舉例申訴署2014年調查香港的公共檔案管理、公開資料守則，但「都未解決，（網站）已經拿走」。翻查資料，公署2019年發表涉屋宇署「強制驗窗計劃」驗窗令的報告，而審計署上月也發表報告，顯示不獲遵從驗窗令的問題未解決。

容海恩：個案欄助申訴人決定行動

容海恩稱，原有的《守則》個案欄目可讓申訴人參考，了解投訴成立準則，有助申訴人決定進一步行動。她說政府正建立「智慧政府」，資料庫理應開放更多資料，便利公眾監察施政成效及進度，而一般人不易取得政府資訊，網站資料、年報等可方便即時查閱，建議公署重新公開過往資料。她考慮在立法會提問跟進。

鄧飛認為調查資料對改善公共行政「相當大幫助」，例如2009年揭發考評局公開試「甩轆」，他舉行校內考試時也會參考報告結果；他同意需定時檢討網站資訊，但除非公署將3年視作部門遵從建議的時限，否則無特別理由只保留3年報告，冀公署更詳細交代，又稱網站可標明改善落實情况，免誤導公眾。

函專員 狄志遠批回應「傲慢」

新思維狄志遠昨致函陳積志，稱下架一事「進一步影響市民對公署的信心」。他向本報稱感覺公署回應「傲慢」，予人感覺「我是對的，你要資料就寫信來……明顯一意孤行」。

香港新方向張欣宇稱對解釋非常失望，即使2022年網站曾更新，不解為何僅幾年後已需大減至只保留3年，又稱認真做出的報告具參考價值，相比下1990年代的立法局/會文件「隨時在網上找得到」。他說公共行政「透明開放」是公署帶頭把關的價值，若連公署也降低標準，或引起其他部門骨牌效應；又稱民意已清晰希望公署從善如流，但公署仍堅持態度，他將在立法會等渠道跟進事件。

不解只保留3年 張欣宇擬立會跟進

實政圓桌田北辰認為，若公署曾調查的議題已改善，可在網上備註列明。他稱公署相信議題可在兩三年內解決，把報告下架，但「你覺得已搞定，可能我覺得只有90分」，事實上可再跟進。