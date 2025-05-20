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餵藥燒炭子亡 控謀殺抑鬱母認誤殺 16月大子抱恙需物理治療 被夫責罵沮喪

【明報專訊】一名患重度抑鬱的女子2021年誕下男嬰，男嬰需定期接受物理治療，翌年女子疑不堪照顧壓力，在元朗水邊圍邨住所燒炭，打算與兒子一同自盡，最終她獲救子亡。女子原被控謀殺罪，昨日在高等法院基於「減責神志失常」（diminished responsibility）承認誤殺罪，案情指被告丈夫在牀邊發現遺書，她提到覺得兒子不喜歡自己，又被丈夫責罵，感到沮喪；警誡下被告承認將4顆磨碎的安眠藥餵給兒子。法官將案押後至6月17日判刑，其間為被告索取精神和感化報告。

按摩期間子哭鬧 被夫叫停感吃驚

案情指被告譚慧敏（現年45歲，報稱家庭主婦）2019年與任職家具售貨員的許姓丈夫結婚，兒子2021年1月出生，該年9月起一家三口居於水邊圍邨康水樓一單位。男嬰有輕微顱骨問題，需持續跟進至1歲為止，同時獲建議就其右肩每月做物理治療，以及夫婦每日為兒子按摩肩膊10分鐘，每次按摩時他均會尖叫和大哭。

遺書稱不願夫獨照顧子 抱歉自私

案情續指2022年5月27日，只有1歲4個月大的男嬰在按摩期間哭鬧，許遂要求被告停止，被告吃了一驚，一言不發帶男嬰入睡房。翌日晚上近9時，許下班回家後發現嬰兒牀從睡房搬到客廳，睡房門關上。許進入睡房後，看到妻兒躺在牀上，牀邊有一鍋燃燒中的木炭，下方擺放了便攜式氣體爐，門縫被氈子堵住，睡房和客廳之間的貓門及分隔客廳和陽台的窗簾均以膠帶封上。

被告留下遺書，稱覺得無法再與丈夫生活下去，但又不願意讓他獨自照顧兒子，遂決定與兒子自盡，為自私行為感到抱歉。許報警時男嬰已失去意識和呼吸，被告則喘氣，二人同被送往博愛醫院。男嬰同日因一氧化碳中毒不治，被告經搶救後轉送青山醫院，被診斷為抑鬱發作。

稱關係轉差夫欠債 曾遭拖出廳

被告向精神科醫生透露，她過去兩年與丈夫婚姻關係轉差，加上兒子健康問題及許欠下3萬至4萬元信用卡債務，令她情緒低落。被告之前沒有接觸精神健康服務，亦無家族精神病病史。她2022年1月購買木炭和安眠藥，並把木炭藏於衣櫃中。

被告警誡下稱當日她把4顆磨碎的安眠藥混入水中用針筒餵給男嬰，她自己服用8顆，再燃燒木炭和點燃氣體爐，隨後一同與男嬰入睡。被告又稱2021年已萌生自殺念頭，她與許曾因金錢和離婚事宜吵架，許試過把她拖出廳按在椅上和緊握着她的手。精神科報告認為被告患重度抑鬱症，徵狀包括自我價值低、經常出現自殺念頭等，嚴重影響其理性思考和自我判斷力。

【案件編號：HCCC 341/24】

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