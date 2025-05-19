明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

張翔稱校政風波已過去 現與校委會合作「很好」

【明報專訊】港大去年的校政風波引起政府介入調停，問及先前風波，校長張翔說「這個chapter（篇章）現在已過去了」，認為在校務委員會領導下一切「走上正軌」。港大首席副校長王于漸6月底卸任，張翔預告已有安排，至於多名暫任副校長安排，本月底校委會開會或有一些進展。

續在招聘副校 月底或有進展

去年校政風波後，政府介入令港大校委會大換班，王冬勝今年起出任主席，代替被指與張翔不和的王沛詩。在校委會風波最激烈之際，張翔一度或面臨彈劾，對於面對低潮有否想過一走了之，來港將近7年的張翔說人生總有起跌，也有運氣好和不好的時候，「我也沒有那麼偉大，我們都是平常人，是有一些frustration（惱人），但事情過去後，我總是向前看」。他說現時與校委會合作很好，「大學上下氣象一新」，重申當日來港就是想做一所好大學，同時也犧牲不少個人科研。

至於多名副校長署任，他說一直在招聘，月底或有進展。

指大學承襲政府冗贅做法 留才需提效

張翔在校內以不滿大學繁文縟節見稱，同時改動管理及人事規程也引起阻力。他在訪問中也說，在香港招聘學者也要遵循規章制度，「有時候（辦事）速度不快，也沒有辦法offer那麼高（的薪金）」。他認為香港是很有人情味的社會，同時大學承襲不少政府的冗贅（redundancy）做法，雖然大學改了很多，未來還需提高效率，才能留住人才。他舉例：「否則他覺得這裏做事很難，我要買一個儀器什麼的都要長時間，就到內地、國外或新加坡去。」他說：「實際上take no risk, it's a risk itself（不承擔風險，本身就有風險）。」

相關字詞﹕王冬勝 王沛詩 港大校委會主席 港大校委會 校政風波 校委會 張翔

上 / 下一篇新聞