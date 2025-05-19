張翔稱校政風波已過去 現與校委會合作「很好」

續在招聘副校 月底或有進展

去年校政風波後，政府介入令港大校委會大換班，王冬勝今年起出任主席，代替被指與張翔不和的王沛詩。在校委會風波最激烈之際，張翔一度或面臨彈劾，對於面對低潮有否想過一走了之，來港將近7年的張翔說人生總有起跌，也有運氣好和不好的時候，「我也沒有那麼偉大，我們都是平常人，是有一些frustration（惱人），但事情過去後，我總是向前看」。他說現時與校委會合作很好，「大學上下氣象一新」，重申當日來港就是想做一所好大學，同時也犧牲不少個人科研。

至於多名副校長署任，他說一直在招聘，月底或有進展。

指大學承襲政府冗贅做法 留才需提效

張翔在校內以不滿大學繁文縟節見稱，同時改動管理及人事規程也引起阻力。他在訪問中也說，在香港招聘學者也要遵循規章制度，「有時候（辦事）速度不快，也沒有辦法offer那麼高（的薪金）」。他認為香港是很有人情味的社會，同時大學承襲不少政府的冗贅（redundancy）做法，雖然大學改了很多，未來還需提高效率，才能留住人才。他舉例：「否則他覺得這裏做事很難，我要買一個儀器什麼的都要長時間，就到內地、國外或新加坡去。」他說：「實際上take no risk, it's a risk itself（不承擔風險，本身就有風險）。」