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張翔稱面試難遏假學歷 「中介是罪魁禍首」

【明報專訊】港大去年揭發多個碩士生涉本科學歷造假，有內地生近日被判囚逾200日。被問能否在所有碩士課程設面試機制，以杜絕假學歷問題，港大校長張翔認為作用不大，「有的人表現還蠻好的，所以面試看不太出來」，並說「中介是主要的罪魁禍首」。

張翔接受本報訪問談及應對假學歷問題，指內地已設認證中心，因此持內地學歷者較難造假，相信假學歷多涉華裔生在國外念書再透過中介申請碩士課程，又稱「有學生本身都是受害者，他（中介）把學生成績表elevate（「提升」）一下，改改成績表，可能學生都不知道」。

張翔認為假學歷風波中「中介是主要的罪魁禍首」，為了賺錢，造假手法層出不窮，「就像詐騙電話」。他說8間資助大學發現這些不良中介公司後會互相通報，但無奈「也許它（中介）明年又換一個名字」。

會否棄學歷存疑申請？ 張：要有證據

翻查資料，港大去年各類課程的學費收入達56.5億元，佔收入33.4%。被問是否因為需要錢而刻意放寬碩士收生要求，張翔不同意，「因為來的人很多，你不缺學生，我們的selectivity（選擇性）已很高，所以不會說我擔心學生不來」。問到會否寧願放棄取錄學歷存疑的學生，張翔強調要有證據，「造假的，我今年不知有沒有，但（過往）就是百分之一都不到……0.001%的人做錯事，你要punish（懲罰）所有人，這也要平衡」。他稱港大已花很大工夫應對問題，現已有一套行之有效的方法。

另外，各資助大學本學年可收更多非本地本科生，以佔全校核准學額40%為限，張翔預料9月新學年或可收滿40%。隨着愈來愈多人才計劃的受養人子女在港以本地生身分升大學，政府正檢視本地生定義，張翔同意現時有些人借計劃佔便宜（take advantage），認為享有本地身分者應對香港有貢獻。

相關字詞﹕內地生 本地生定義 碩士 假學歷 香港大學 張翔

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