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港大願當「領導」 助中小學發展AI

【明報專訊】港大校長張翔不時以「AI海嘯」形容人工智能發展，他接受本報訪問提到，本來以為AI衝擊在7至10年後才來臨，事實上比想像中快。張翔稱AI已改變大學的教學、研究模式，亦有利大學行政，加快效率。他說港大願擔當領導角色，引導全港中小學發展AI，包括推展課程讓各中小學受惠。

稱AI衝擊快過預期 教學模式變

張翔說，全球上千萬所高等學府，哪一間面對AI衝擊應變得快，就可以生存下來。他指AI已改變師生教學，過往傳統課堂一個教授面對百多個學生，沒法為每人度身訂做學習方案，而AI教育先進，讓學生在任何時間、地方和速度學習。

不過他強調AI無法取代人與人交往，正如港大舍堂生活讓學生體驗文化交流，「大家debate（辯論）甚至fight（吵架），這是不能代替的」。活於AI世代，張翔稱他其中一個思考課題是大學如何生存（survive）下來，他說難以回答「大學在AI衝擊下應不應該存在」，但深信大學讓學生彼此交流，正是值得存在的原因，院校均要思考教授、學生及「AI being」的三角關係。

為配合AI浪潮，港大新學年推新猷，其中9月起要求新生必修「人工智能素養微證書」（見表）。該課程本學年起已試行，佔3學分，旨在讓學生掌握AI概念，並學習批判地評估AI帶來的影響，課題涵蓋AI倫理，冀學生在「AI世代」作出明智決定。

新猷迎浪潮 推必修課設新學院

此外，港大去年設立計算與數據科學學院（School of Computing and Data Science，CDS），由工程學院的計算機科學系與理學院的統計及精算學系組成，院內有8個本科課程，包括工學學士（人工智能與數據科學）。

AI提升大學行政效率省人力

張翔又稱AI有助大學行政省卻人力、提升效率，過往港大高層會議需兩人在旁記錄內容，如今改用AI加快效率；師生亦可免費使用各類AI工具，「教育上尤其在AI的投資，非常必要」。

除在大學逐步適應AI時代，張翔稱中小學教育同樣重要，愈年幼接觸愈易學習，他稱已與教育局溝通，又稱港大願擔當領袖角色，助中小學掌握AI，舉例港大教育學院學者熟悉香港中小學，可研發課程讓中小學受惠。

相關字詞﹕AI海嘯 香港大學 張翔 人工智能（AI）

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