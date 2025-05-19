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稱昔本地學者佔多數不健康 張翔：逢吸才良機 囑港保持開放

【明報專訊】美國總統特朗普介入頂尖大學校政及削減資助，屢傳出知名學者離美他投。不時到美招攬人才的香港大學校長張翔表示，美方舉動對香港而言是機會，「現在實際上對香港是一個好的時間、好的窗口去吸納海外人才」。他同時說「香港有些地方太保守了，因為希望保障自身利益、不想外人來」，昔日本地學者大學教員可能佔八成並不健康，提醒香港應堅持開放、多元化及國際化，否則與內地城市無分別。

明報記者 鄧佾文 林勵

指美政策惹學者不快 有離國他投

去年及今年先後到訪哥倫比亞及哈佛的張翔接受本報訪問時說，不少美國學者都對特朗普政策不快，資助被削也損士氣，形容美國政府對美國高等教育造成長遠破壞。他表示，有學者本來要去美國，因近期變化改變主意，也有內地學生收到美國普林斯頓大學或英國劍橋大學取錄，最終改到港大。

張翔形容目前對香港是機會，並舉例法國嘗試吸納美國科研人才，法國薪金或是美國的一半，「但他們都勇敢地去抄底（吸納人才），我們香港工資還是十分有競爭力」。他提醒，美國在科研及人才儲備仍相當強，「不是說流失了100個頂尖學者，它是上千上萬的」。

稱與哈佛劍橋分別在學術氛圍

2018年上任的張翔一直力爭港大看齊英美頂級大學，港大排名現維持世界前20名。他說招聘多名學者後教研水平提升，形容目前哈佛、劍橋等與港大主要分別在於學術氛圍，也不是錢能買到，「當有頂尖學者匯集，會形成文化及刺激學術氛圍，如到辦公室聊聊、喝個咖啡」。

內地及新加坡大學同時競爭延攬學者，例如曾被指隱瞞參與中國千人計劃而囚禁的納米科學家、哈佛大學前化學系講座教授利伯（Charles Lieber），近日獲清華大學深圳國際研究生院聘任。張說對方本身有意來港，傳媒報道後多了很多大學競爭，「（清華）他們給的條件可能比我們好，開的工資我問過，應該比我們高一些」。他慨嘆，「（港大是）清華（每年）budget一半，新加坡國立大學比我們高一倍」，此外，香港住屋及小孩入學等都是挑戰。

港大教員比例 本地續減內地續增

教資會統計顯示，港大本地教員比例持續減少，內地教職員佔更多，本地的由2017/18學年佔38.7%跌至本學年25.5%；同期內地教員比例由21.6%增至38.8%（見表）。

張翔形容這是自然的過程，籲外界不應介意，說本港大學20年前本地教授可能佔八成的情况並不健康，「世界性的大學，學者必須來自五湖四海」。他舉例說，哈佛大學位處美國波士頓，「他的教授，是否百分之五十是波士頓人？百分之十、可能百分之五就不錯了。」

張翔又說，外來及本地人才之間共存要面對，「例如local（本地）學者說他（外地學者）來了，會不會overshadow me（蓋過我風頭）？為什麼他工資比我高4000塊錢？」他指吸引人才自然要好待遇，強調香港要保持開放，營造寬鬆環境吸引人才，而當人才來港，香港在全球更有競爭力、吸引投資，「人才來了，機會就來了」。

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相關字詞﹕人才 非本地學者 特朗普 香港大學 張翔

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