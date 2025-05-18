新冠童併多系統發炎 兩月五六宗全入ICU

多5歲以上 染疫2至6周併發

關日華昨在商台《政經星期六》稱，多系統發炎綜合症常出現在感染新冠後2至6周，患者多為5歲以上兒童，而本港過去兩個月的個案皆要入住深切治療部，患者多個器官發炎，包括心臟及肝臟都會腫脹，情况嚴重，可致命，呼籲家長盡早帶子女求醫，並提醒同業及早認識病症。

關續稱，兒童感染新冠個案增加，他留意到大部分入院病童未打初始疫苗，強調兒童抵抗力低，呼籲家長帶往接種。他說，約一成兒童痊癒後出現「長新冠」症狀，包括味覺、嗅覺受損長達一兩年，認知及思考能力變弱。

劉宇隆：今波嚴重個案減 毒株變

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨於同一節目稱，今次高峰檢測到的新冠患者數量與去年最高峰相若，但嚴重個案減少，反映感染嚴重程度降低。劉又稱，新一輪爆發原因複雜，推測或因病毒株變異，同時社區抗體下跌，污水監測結果顯示70%屬KP.3病毒株，並非早前的JN.1。