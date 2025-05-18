新冠童併多系統發炎 兩月五六宗全入ICU

【明報專訊】本港新冠病毒持續活躍，今年至今已錄5宗兒童感染嚴重個案。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華相信實際有更多重症，透露過去兩個月本地出現五六宗兒童多系統發炎綜合症個案，屬新冠併發症，患者多為年齡偏大兒童，要入住深切治療部。他提醒病徵包括紅疹、眼膜轉紅、舌頭腫脹等，籲家長留意情况盡早求醫。
多5歲以上 染疫2至6周併發
關日華昨在商台《政經星期六》稱，多系統發炎綜合症常出現在感染新冠後2至6周，患者多為5歲以上兒童，而本港過去兩個月的個案皆要入住深切治療部，患者多個器官發炎，包括心臟及肝臟都會腫脹，情况嚴重，可致命，呼籲家長盡早帶子女求醫，並提醒同業及早認識病症。
關續稱，兒童感染新冠個案增加，他留意到大部分入院病童未打初始疫苗，強調兒童抵抗力低，呼籲家長帶往接種。他說，約一成兒童痊癒後出現「長新冠」症狀，包括味覺、嗅覺受損長達一兩年，認知及思考能力變弱。
劉宇隆：今波嚴重個案減 毒株變
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨於同一節目稱，今次高峰檢測到的新冠患者數量與去年最高峰相若，但嚴重個案減少，反映感染嚴重程度降低。劉又稱，新一輪爆發原因複雜，推測或因病毒株變異，同時社區抗體下跌，污水監測結果顯示70%屬KP.3病毒株，並非早前的JN.1。