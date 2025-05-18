明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

外交知識賽參與新高 學生代入專家談關稅運河 崔建春致辭：個別大國癡迷本國優先 中國堅走人間正道

【明報專訊】第17屆「香港盃」外交知識競賽昨舉行決賽暨頒獎典禮，本屆共289間本地中小學近7.8萬名學生報名參與，創歷史新高。中國外交部駐港特派員崔建春致辭時不點名批評「個別大國癡迷本國優先，大搞單邊制裁、高舉關稅大棒、肆意退群毁約，逆歷史潮流而動」，中國則「堅定走和平發展、合作共贏的人間正道」。他形容保護主義沒有出路，濫施關稅沒有贏家。

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局、香港明天更好基金主辦，今屆主題為「感知外交融通世界」，設有搶答題、情景模擬題等，向參賽者提問中國外交知識，當中提到新一屆美國政府提出的「拿下巴拿馬運河」、實施關稅政策等，要求參賽學生飾演國際問題專家，說明中國應如何應對美國帶來的地緣政治風險及挑戰。

中學組金獎由明愛屯門馬登基金中學奪得，銀獎為仁濟醫院王華湘中學、仁愛堂田家炳中學，銅獎為廖寶珊紀念書院及沙田培英中學。優勝學生將獲香港賽馬會資助參加內地訪問團。

崔建春表示，大灣區有愈來愈多香港青年創業逐夢，去年有港人首次入選國家預備航天員，並在國際舞台嶄露頭角，「向國際講述真實的中國和香港故事」，形容香港青年有能力、有擔當、有熱情；同時需深入學習中國歷史，「銘記自己的中華根脈，讓國家情懷在心中生根發芽」。

李家超籲了解國家外交新目標

出席同一活動的特首李家超則說，青年是香港的未來、國家的希望，亦要積極關注國家在國際舞台的發展，深入了解中國特色大國外交的新目標及方向，思考香港如何更好融入國家發展大局，發揮背靠祖國、聯動世界的優勢，提升國際競爭力。

上 / 下一篇新聞