外交知識賽參與新高 學生代入專家談關稅運河 崔建春致辭：個別大國癡迷本國優先 中國堅走人間正道

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局、香港明天更好基金主辦，今屆主題為「感知外交融通世界」，設有搶答題、情景模擬題等，向參賽者提問中國外交知識，當中提到新一屆美國政府提出的「拿下巴拿馬運河」、實施關稅政策等，要求參賽學生飾演國際問題專家，說明中國應如何應對美國帶來的地緣政治風險及挑戰。

中學組金獎由明愛屯門馬登基金中學奪得，銀獎為仁濟醫院王華湘中學、仁愛堂田家炳中學，銅獎為廖寶珊紀念書院及沙田培英中學。優勝學生將獲香港賽馬會資助參加內地訪問團。

崔建春表示，大灣區有愈來愈多香港青年創業逐夢，去年有港人首次入選國家預備航天員，並在國際舞台嶄露頭角，「向國際講述真實的中國和香港故事」，形容香港青年有能力、有擔當、有熱情；同時需深入學習中國歷史，「銘記自己的中華根脈，讓國家情懷在心中生根發芽」。

李家超籲了解國家外交新目標

出席同一活動的特首李家超則說，青年是香港的未來、國家的希望，亦要積極關注國家在國際舞台的發展，深入了解中國特色大國外交的新目標及方向，思考香港如何更好融入國家發展大局，發揮背靠祖國、聯動世界的優勢，提升國際競爭力。