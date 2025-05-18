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修例延「打濫」檢控時效 冀明年3月實施

【明報專訊】政府修訂《房屋條例》將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高罰款50萬元和監禁一年，賦權房委會職員要求可疑者提供個人資料，並且延長虛假陳述、拒絕提供資料等檢控時效。相關條例草案委員會上周一已完成審議草案階段；房屋署回覆本報稱，預計《2025年房屋（修訂）條例草案》於6月內恢復二讀辯論。據悉，6月11或18日舉行的立法會大會將恢復二讀辯論，當局目標明年3月底實施。

上周審議 料下月二讀辯論

現時若有公屋戶主或家庭成員涉及虛報資料等罪行，可於犯罪後兩年內，或於獲授權人員發現罪行後6個月內提出，以較先屆滿者為準，惟當局稱部分個案再被發現罪行時已超出兩年檢控時效，無法控告。現時政府建議修例將檢控時效延長，即於犯罪後6年內，或於獲授權人員發現罪行後一年內提出，以較先屆滿者為準。

房署查冊揭早年虛報 逾時未能控

房屋署表示，2024年12月按與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，就公屋住戶申報查冊時，發現有一個租戶以往填寫「富戶政策」申報表時沒如實申報擁有香港住宅物業，由於發現時已超逾《房屋條例》第29A(1)(a)條訂明的法定檢控時效，署方未能檢控，只能發出遷出通知書及按機制追討該戶因虛假申報而少付的租金。

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