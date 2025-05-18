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42公屋戶擁內地物業 有瞞兩宅 房委會26伙全收回 房協16宗多符規1主動還屋

【明報專訊】近年房委會及房協加強打擊濫用公屋個案，隱瞞擁有內地物業亦成嚴打目標。2024/25年度房委會及房協共查獲42宗公屋租戶擁有內地物業個案，最嚴重者涉及隱瞞擁有兩個住宅物業，另有個案隱瞞擁有商舖；其中房委會26宗個案「一個不留」全被發遷出通知書，而房協16宗個案中10宗經查證符資產要求毋須遷出，僅一宗於調查期間主動交回單位。消息稱該16宗個案部分租戶來自大坑勵德邨及沙田乙明邨。有立法會議員認為，房委會查獲個案全收回單位，料起阻嚇作用，並估計隨着房協全面推行富戶政策，被揭擁內地物業者將進一步增加。

明報記者 黃偉超

根據房委會及房協的「富戶政策」，若租戶擁有香港住宅物業便須遷出公屋單位，但如在香港以外擁有土地或物業，包括住宅及非住宅物業等，則屬資產一部分須申報，若超出資產限額亦須遷出。

房署：接舉報抽查 詢內地澳門

有個案瞞擁商舖

房屋署回覆本報查詢指出，2024/25年度署方曾因接獲舉報或抽查而致函內地不同省市及澳門機構查詢，當中已確認26個租戶申請公屋時瞞報擁有內地住宅或非住宅物業。該署稱，由於家庭資產淨值已超逾當時公屋申請限額，已向有關租戶發出遷出通知書收回單位。房署又說，這些個案中最嚴重者涉及隱瞞擁有兩個內地住宅物業，另有個案是隱瞞擁有商舖。

署方指出，房委會一直透過預防、偵察、調查行動及宣傳教育等致力打擊濫用公屋行為，包括透過主動巡查和審查機制。該署並採取風險為本的策略及措施，每年就不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情况相關的個案深入調查。

房協：灣區建初步溝通渠道 5宗在查

房協回覆稱，現時多管齊下打擊濫用公屋，包括跟大灣區部分城市相關部門建立初步溝通渠道，例如深圳市不動產登記中心，以協助查核懷疑濫用個案。

房協稱，2024/25年度轄下出租屋邨發現16宗懷疑租戶擁有內地物業個案，其中一宗於調查期間主動交回單位，5宗仍在調查，其餘10宗證實符合資產要求。據悉，該16個案中亦有租戶擁兩個住宅物業，並有個案擁商舖；個案有來自勵德邨及乙明邨。房協資料顯示，該兩邨早前有租戶曾主動申報擁有本港住宅物業。

翻查資料，房委會及房協富戶政策的家庭總資產淨值，均以超逾申請公屋入息限額100倍計算。以4人家庭為例，房委會公屋住戶和房協甲類屋邨住戶資產限額均為不逾310萬元；房協乙類屋邨住戶資產限額則為不逾499.3萬元。

梁文廣稱起阻嚇 料房協個案增

立法會議員兼房委會委員梁文廣相信，不少公屋居民已申報入息和資產，房委會未來查獲擁有內地物業個案未必有太大增長，而上年度所有個案均被收回單位，料起阻嚇作用。他又認為，房協仍有2.5萬戶未納入富戶政策，估計日後查獲個案數目將進一步增加。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公屋 濫用公屋 資產申報

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