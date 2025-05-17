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下架舊報告 申訴署稱「沒刪」未答索取程序 前專員指「督促透明」使命諷刺 聶德權：大參考意義需易查閱

【明報專訊】申訴專員公署下架2023年前的調查報告及新聞稿等，並移除「《公開資料守則》個案」欄目，需書面索取網站外資料。公署昨回覆本報查詢說，曾發布的資料會長期保存，沒有刪除，但未回應書面申請程序的詳情。一名前申訴專員向本報回應事件稱，「負責督促政府部門提高資料透明度的公署，有關做法是否有點諷刺？」政制及內地事務局前局長聶德權則認為，政府調查報告具重要參考意義，如非特殊原因，需「妥為保存及容易讓公眾查閱」。

倘查閱被拒欲投訴 未答誰處理

公署昨回覆本報時重申，為保網站內容準確及管理效益而更新，又稱會按《申訴專員條例》適當處理書面申請，但仍未回應申請程序、原則等，以及若申請被拒，能否以《公開資料守則》向公署投訴、投訴將由誰處理。

申訴專員公署直接向特首負責，政制及內地事務局則有份監督《公開資料守則》執行情况。本報向特首辦和政制局查詢事前曾否接獲公署諮詢、是否認可做法、會否促公署重新上架等，獲綜合回覆稱應詢問公署。

資深傳媒人林妙茵同樣跟進事件，聶德權昨在林的facebook留言稱，良好的政府管治須重視透明度、公眾參與和問責性，政策局和部門、公營機構及獨立委員會發表的報告和調查結果具重要參考作用，對做公共政策研究的學者和授課教師很重要。

張欣宇指講不通 應樹典範非走回頭路

立法會議員張欣宇則認為，公署稱沒有「刪除」資料，嚴格而言謂無「銷毁」，但「網站上明明提供的資訊不再擺出來，就是刪除」。他認為無論如何都「講不通」資料下架原因，因公署作為把關《公開資料守則》的機構，更應樹立典範而非「走回頭路」，盼資料可重新上架。他稱有時找政府部門索取資料時，也會參考《公開資料守則》個案欄目，「不那麼易被人耍」。

江玉歡：審計刊至1999 田北辰：管理為由不合理

選委界議員江玉歡促請公署解釋更新原因及公開資料政策，又稱「（保留）3年未免太短」，認為界線定於5至10年較恰當。她舉例，審計署網站刊登自1999年以來的審計報告全文，雖此日期前報告同需書面索取，但網站設索引列明報告書的題目，公眾查閱資料時不會「憑空想像」。至於涉及申訴專員公署的《公開資料守則》投訴，她認為仍有立法會申訴部等渠道可讓公眾跟進。

實政圓桌議員田北辰認為公署提及的更新理由不太合理，網絡非實體檔案室，「開一欄叫資料庫便可」，不存在管理問題，又質疑增加程序後更麻煩，盼公署以最方便市民方式公開資料。

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