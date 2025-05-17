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女醫涉發逾萬張「免針紙」不認罪 另控偕夫開戶收款洗錢

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨在區院開審。控方質疑，蔡以病人患「疫苗恐懼症」為由發出的逾1.2萬張「免針紙」，並非真實反映病人狀况，又指蔡和丈夫在涉案時段開立聯名戶口，透過96筆交易收取約757萬元現金，自蔡被捕和停發「免針紙」後戶口再無大量現金存入，絕大部分款項更流入丈夫戶口，認為該757萬元全部或部分源於「免針紙」的收益。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）否認一項不誠實取用電腦、16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪，以及一項洗黑錢罪。蔡與丈夫白偉雄（64歲，退休人士）另否認6項洗黑錢罪受審。

近九成涉「疫苗恐懼症」 15人免起訴作供

控方開案陳辭稱，2022年1月30日至9月3日期間，蔡淑梅共發出14,385張「免針紙」，其中12,749張（88.6%）以「疫苗恐懼症」或相關原因發出。就蔡發「免針紙」的模式，控方分析，當年5月底「疫苗通行證」第三階段開展後，蔡發出的「免針紙」數目急升（見圖），若以蔡的診所營業時間計算，她8月至9月初期間平均花1分多鐘便發出一張「免針紙」。控方稱將傳召15名獲免起訴的事主作供，亦會傳召專家證人就「疫苗恐懼症」給予意見。

就蔡淑梅獨自面臨的洗黑錢罪，控方指出，相關紀錄顯示，423名獲蔡發「免針紙」的人曾透過轉數快向蔡的恒生銀行帳戶轉帳，總額約57萬元。

稱存款簽紙成正比 被捕後無大額入數

至於蔡與丈夫面臨的6項洗黑錢罪，控方稱，兩人於2022年4月蔡發出「免針紙」數目開始上升之時，在花旗銀行開立聯名帳戶，該帳戶同年4至9月間透過96筆交易收取約757萬元現金存款。控方認為，該帳戶存款增幅與蔡發「免針紙」數目增加的情况成正比，而同年9月蔡被捕及停發「免針紙」後，該帳戶再無大量現金存入，認為上述757萬全部或部分源於蔡發「免針紙」的收益。

此外，控方提及，蔡被捕後上述聯名帳戶700多萬款項流入丈夫的其他銀行戶口，兩被告亦將同年7月購買的保單轉讓予女兒，質疑他們轉移資產規避執法或法庭程序等。

衛署醫生：評估接種要問清病歷

控方證人醫衛局助理秘書長簡耀俊被辯方盤問問及曾否遇上「好驚打針」的人，他稱印象中「大致大家都係歡迎」。另一控方證人衛生署高級醫生嚴穎琳作供時提及，醫生評估病人是否接種疫苗時要「問清楚呢個病人嘅病歷」等。審訊周一（19日）續。

【案件編號：DCCC 228/24】

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