男醫濫發6000「免針紙」 認4罪還押 同類案首定罪 官質疑沒全數起訴「着數」

認4宗不誠實取用電腦涉4病人 另兩罪存檔

被告王秉亮（62歲）承認各於2022年4月14日、6月2日及6月11日四度不誠實使用電腦。王另涉6月11日兩度在前述情况外不誠實使用電腦，兩罪存檔法庭。

控方指出，被告1988年從港大醫學院畢業，執業至2022年為止。辯方求情稱，被告另曾在愛爾蘭和英國進修兒科文憑，其後再在澳洲考取公共衛生醫學碩士，曾在公立醫院任職，現時靠積蓄過活。辯方續稱，被告被捕時遭鎖上手銬和戴上頭套，對他而言是恥辱，一生難忘，相信其後亦要面對紀律聆訊，後悔不已。被告行醫31年，在屋邨服務，事發時簡單地接受病人提供的理由。

辯：簡單接受病人理由 官：唔使醫生都知係錯

郭官聞言稱「理由係乜？唔使醫生都知道係錯啦」，關注病人接觸被告時是否已表明欲獲得豁免證明書。辯方確認，稱並非被告主動提供。辯方又說，本案僅單一事件，無證據顯示獲發證明書的病人因無接種疫苗而確診新冠肺炎。郭官又問被告參與疫苗資助計劃有何原因，辯方解釋私家醫生替病人接種疫苗可獲發行政費，但被告只是發「免針紙」，收取的300至500元診金屬正常收費，故他沒從政府獲利。

案情指出，2022年2月政府推出疫苗通行證，要求所有人進入指明處所前須先接種疫苗，除非該人持有可透過醫健通（資助）系統下簽發的醫學豁免證明書。衛生署就醫生評估病人的接種情况發出指引，列明豁免原因為「對新冠疫苗產生嚴重過敏反應」或「有特定醫學原因」，若前述兩者皆不適用，則須選擇「復必泰/科興疫苗的禁忌症」；一般而言豁免疫苗的生效期限為90天。

診斷最快一分鐘 無提問檢查即發

案情續稱，被告於柴灣興華廣場營運診所，參加了疫苗資助計劃。醫健通紀錄顯示，由2022年2月11日至6月25日期間，被告共發出6635份證明書，其中6591份的生效期間為最高的180天；而該年2至11月期間每名私家醫生平均只發出38份證明書。全部6635份證明書均是基於特定醫學原因發出，被告註明病人過敏和患心血管疾病等。

4名事主在有關時間內分別向被告表示患耳咽管功能障礙及自主神經紊亂、懷孕後出現紅疹及有家族遺傳病，被告診斷各人1至8分鐘，其間無提問或檢查，最終向他們發出證明書。被告2022年9月22日被捕。

【案件編號：DCCC 1100/24】

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