今屆政府下架最少13專題網站

內部指引：免市民獲過時資訊

選舉事務處前年檢視選舉網站安排，將包含候選人年齡、職業、政治聯繫、政綱重點等資料的「候選人簡介」，由以往一直在網上公開，改為在選舉結束後約一年的查閱期過後下架。選舉處表示候選人簡介主要用途是選舉宣傳，選舉後「不必要的情况下」繼續展示，不符蒐集資料目的。

今屆政府亦將至少13個專題網站下架，包括「安心出行」應用程式、「保就業」計劃、「消費券」計劃、「開心香港」活動等，但部分網站仍可親身到相關部門的辦公室瀏覽。政府解釋，個別計劃或活動完結後網站或會停運，網站一般而言會作為政府檔案保存。

另一邊廂，部分部門維持在網站公開歷年資料。審計署定期就政策局及政府部門工作發表衡工量值式審計報告，其網站仍載列自1999年至今發表的報告書，供公眾閱覽。私隱專員公署網站亦詳列由1997年至今的年報，同時詳列遠至1998年的意見調查報告。