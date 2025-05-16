欄目刪除 投訴違公開守則舊個案不復公開

申訴專員公署1995年起擴大職權範圍，據《申訴專員條例》，申訴專員可調查政府部門、公營機構涉嫌違反《守則》的投訴。2016年起，公署在網頁設專欄選錄個案，例如地政總署拒絕提供寮屋巡查紀錄、政制及內地事務局拒絕提供政府就2015年政改方案與各政治團體及立法會議員會面的紀錄及詳情、保安局拒絕披露就修訂《逃犯條例》接獲的意見書等。此欄現已從網站刪去，僅將2023年4月後發布的各種個案，包括涉及《公開資料守則》個案報告，整合至「全面調查」欄目刊出。

改「發布調解成功及跨部門協作實例選錄」

據網站紀錄，公署網站3月中仍在「常見問題」欄目的「會否公布調查結果」一題中，回答「基於公眾利益」，完成調查後可在網頁發表報告，並列明「會選錄一些與《公開資料守則》有關的投訴個案」；網站更新後，該句已刪去，改為「會發布調解成功及跨部門協作實例選錄」。

前專員增設欄目 稱助政府引以為鑑

前申訴專員劉燕卿任內宣布在網頁增設該欄時稱，目的是幫助公眾明白索取政府部門或公營機構所管有資料的權利，讓各部門和機構引以為鑑，「避免不合理地拒絕公開資料，或錯誤地引用《守則》條文作為不提供資料的理據」，並冀「假以時日，該專欄會成為有關『公開資料』課題的參考資料庫」。

新思維立法會議員狄志遠認為，若公署選擇收窄資訊範圍，透明度將「打折扣」，促公署解說改變做法原因及具體做法，而理由應建基於公眾利益。