申訴署網站移除2023前報告 涉逾230項調查 署方：方便找最新 議員：透明度退步

明報記者 李雯懿

公眾可書面索閱 未提程序

申訴專員公署周一（12日）首次回覆本報時表示，為確保網站內容準確，方便找到最新和最相關報告，以及更有效益管理網頁資訊，已更新網上資訊至最近3個年度，市民可書面要求索取網站以外資料，但署方未回覆相關查閱程序。至昨晚截稿前，公署網頁的「公開資料政策」仍顯示「資料更新中」，未能得知書面索取資料程序及原則等。本報周二（13日）再向署方查詢書面索取資料程序、可查閱資料範圍、審批準則等，尚待回覆。

在網頁搜尋公署2023年4月前的調查報告及新聞稿，頁面顯示為「『404』找不到網頁」。翻查網站紀錄，網頁4月中仍留有2013年起的全面調查、主動調查報告全文或摘要、新聞稿及年報，以及《公開資料守則》個案欄目。網站更新前載有2013年起相關內容，例如公署曾主動調查社署對安老院的監管、政府對非華語學生支援等多項報告及建議（見表1）。

李立峯：揭缺失利公眾知情權

中大新聞與傳播學院教授李立峯稱，近年政府下架資訊似乎成為趨勢，他認為只要網絡結構清晰，「擺多少內容也不會難找……上市公司會否因難找（資訊），只放兩年年報？」他以圖書館比喻，假設書架無位，書籍要放倉庫，通常有清晰目錄、借書手續指引，並列明市民及政府權限，但「如果你收起某些東西，又不說清楚收起什麼」便不合理。他認為公署揭露政府過往缺失，清晰列出個案不但有利公眾知情權，更有助政府建立公開透明形象，「不應視為要收起的事」。

新思維立法會議員狄志遠認為，不涉國安的資料也遭隱藏，做法欠透明，公署理應代表市民調查政府運作，若無法查看資料，易予人「官官相衛」之感，不符公署宗旨，憂削弱公信力。他稱「以往都做到上網看（報告）」，如要經書面申請索取資料，感覺像「設關卡」。

狄志遠：不符宗旨 恐削公信

根據《公開資料守則》，如公眾認為政府部門未適當執行守則，可向申訴專員投訴。本報詢問公署，若市民向公署索取資料要求不獲批，能否以《公開資料守則》要求查閱或投訴公署，而涉及公署的投訴如何處理，至截稿前未獲回覆。

前檔案處長：容索閱程序沒問題

倘查閱被拒 只能向公署申訴

政府檔案處前處長朱福強認為，若公署單純重整網站而非銷毁檔案，又容許公眾循《公開資料守則》索閱，程序上沒問題；但萬一查閱申請被拒，按現有機制「無其他方法處理」，只能向公署申訴。他料公署內行政單位負責批准查閱，職能單位負責調查，會由不同單位處理投訴，但若最終不獲批查閱也沒辦法，因香港未有檔案法及資訊自由法，而《公開資料守則》非法律，查閱檔案權利不受法律保障，「照目前制度及行政作風，『無辦法的』，不讓你看就不讓你看」。他強調屆時不止損害市民知情權，亦間接影響政府公信力。

狄志遠認為，倘由公署處理涉及自己的投訴，或予人「自己做自己法官」。他說公署作為仲裁其他部門有否違反守則的角色，更應資訊透明，以起示範作用。

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