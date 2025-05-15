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阿里國際站稱美買家「瘋狂下單」 路透：華寄美小包裹關稅降至30%

【明報專訊】據白宮網站周一晚發布的行政命令，自本港時間周三中午12時01分起，來自中國的進口「小額包裹」（價值低於800美元的貨物）關稅稅率將從120%降至54%，並保留可選擇每件包裹100美元的固定費用。不過，路透社昨日（14日）報道，美國對經商業速遞公司運送的包裹課稅可低至30%。

報道引述兩名速遞業界專家指出，美國對經UPS、FedEx、DHL等商業速遞公司運送的包裹徵稅可低至30%。報道指出，來自中國小額包裹關稅降至30%，將進一步緩和兩國貿易戰帶來的傷害。

目前，大多數中國電商平台如Shein、Temu的輸美包裹均經由商業速遞公司配送。對於報道，白宮和美國貿易代表辦公室暫未有回應。

商家稱一晚接逾百萬元訂單

另據「快科技」等內媒報道，電商阿里巴巴國際站表示，5月12日晚，眾多美國買家紛紛湧入阿里國際站內「瘋狂下單」；阿里國際站一商家表示，在關稅下調當晚，他就接到了逾百萬元的美國訂單，並稱補單的客戶都很着急，「希望我們能盡快在一個月內完成生產。因為後續貨物還要在海上漂一個月」；這名商家主營房車遮陽篷，美國銷售額佔比高達50%。在中美同意降關稅後，輸美關稅從153.8%大減至38.8%，使輸美銷路起死回生。

阿里國際站表示，接下來會持續投入擴大美國買家規模，幫助中國商家「抓住90天出貨窗口期」；同時加速建設本地倉網，幫助中國賣家接住來自美國市場的採購增量。

內地《財經》雜誌引述兩名外貿人士稱，中美之間的船運費用在5月12日當日顯著上漲，預示着過去一個多月持續低迷的船運將重新走高；預計在未來90天的「窗口期」，美國客戶會選擇從中國大量補貨。

Tesla擬月底恢復零件發貨

早前同樣受加徵關稅影響的Tesla，暫停從中國向美國出口用於生產Cybercab和Semi卡車的零組件。路透社引述消息報道，Tesla計劃從本月底開始恢復零件發貨計劃。但有知情者指出，考慮到特朗普政府政策不可預測，相關計劃仍有變數。

（關稅戰）

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