公署屬國家機關 「港無權立法限權」

國安法賦權 譚惠珠：現僅訂明界線

根據國安法，國安公署及其人員執行職務時不受香港特區管轄，享有本港法律規定的權利和豁免，本港執法人員不能檢查、搜查或扣押公署人員或車輛。國安法同時規定，公署應當嚴格依法履行職責，接受國家監察機關監督，公署不得侵害任何人或組織的合法權益，人員須遵守全國性法律和本港法律，受國家監察機關的監督。

國安法《實施細則》訂明警方行使權力的程序、考慮因素和準則等，今次附例則未見同類條文。梁美芬解釋，國安法已規定公署的權限，強調公署是國家體制的機關，香港不能立法訂定其權力，「你會不會寫外交部駐港特派員的權限？無權去寫的」。

基本法委員會前副主任譚惠珠亦稱，今次沒有擴充公署權力，「是將應有的附則更完整寫出來，讓大家知道界線在哪裏」。她說，各項條文均參考類似法例提供同類保障，「不是完全沒有基礎，隨便給一個權」。