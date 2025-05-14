國安附例生效 6罪4可囚7年 屬可訂上限 譚惠珠稱補空缺非「加辣」

同類罪較國安法《實施細則》重

政府昨刊憲公布引用《國安條例》第110條賦予的權力，制訂《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》（下稱《規例》），協助國安公署在指明情形下行使案件管轄權，並根據《國安條例》第42條權力，發出《維護國家安全（禁地宣布）令》，將公署6個履職場所劃為禁地（見另稿）。兩項附屬法例的立法建議文件前日公開，同日下午提交立法會保安事務及司法事務兩個委員會聯席會議討論，相隔不足一日刊憲實施。

《港區國安法》規定，若符合指明條件，包括特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况等，國安公署可就國安法4類罪行行使案件管轄權。《規例》新增6項罪行助公署執法（見表），包括禁止披露公署正採取的措施或偵查工作、必須遵從公署的法律文書、禁止提供虛假或具誤導性的資料或文件、禁止偽造公署文件，違者最高可判監7年和罰款50萬元，是《國安條例》附例可設立的最高刑罰。至於抗拒或妨礙公署執行職務，以及假冒公署人員，則最高判監3年及罰款20萬元。

政府稱公署辦案涉極大威脅 罰則更重

參考國安法《實施細則》的同類罪行，例如不遵從提供資料或物料命令，最高可判監1年及罰款10萬元，而提供資料或物料時作虛假或誤導陳述，最高監禁3年及罰款50萬元。是次附例的刑罰較高，政府在提交立法會的文件解釋，公署行使管轄權均涉及特區難以處理、極為嚴峻的國安威脅情况，在這情况下，妨害公署辦案將引起嚴重後果，有必要以較高罰則反映嚴重性和發揮阻嚇力；公署是中央政府設立的維護國安專責機構，抗拒或妨礙公署人員比抗拒或妨礙警務人員更嚴重。

根據《規例》，政府任何部門、機關或公務人員須應公署要求，及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障，其中列明須提供出入境優先權、容許公署人員及運輸工具進入或使用其掌管的任何地方。《規例》並列明，公署指導和監督特區維護國安職責，提出的意見由國安委統籌和協調執行，確定落實方式，特區負有維護國安職責的人須尊重並依法執行。

去年立法會審議《國安條例》期間，政府解釋賦權訂立附例，旨在容許日後就國安相關法律的具體實施作進一步規定，「以應對未能預視的情况」。

譚惠珠稱，國安法實施5年，運作成熟，惟國安公署行使案件管轄權的法律程序、受幫助和受保護範圍有「空缺」，再者，儘管本港社會表面平靜，但面對中美角力等地緣政治局勢，認同盡快立法。被問到將來會否頻繁制定附例，她說沒法預視。

梁美芬：以港語言規則闡權力 助依循

就《規例》罰則較部分同類罪行重，基本法委員會委員梁美芬認為，相關國安法4類罪行十分嚴重，倘影響公署執法，「（罰則）一定要有阻嚇性」。她認為訂立附例是透過香港「熟悉的語言和規則」闡明公署權力，有助市民和執法部門依循，是尊重一國兩制的表現，「現在不寫，是否想真的需要時，等全國人大（常委會）去解釋呢？」

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