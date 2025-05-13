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持特區護照赴卡塔爾免簽留30日

【明報專訊】本港今年初放寬卡塔爾國民入境要求，提供免簽證待遇。正在中東出訪的特首李家超表示，卡塔爾放寬入境要求，香港特區護照持有人昨起能免簽證到訪當地30天。他稱，出訪卡塔爾達成35項合作備忘錄和合作協議，涵蓋經濟合作、科技及法律合作等領域。他表示已鼓勵當地官員和商界領袖參與今年9月一帶一路高峰論壇，並與各地合作伙伴建立更緊密合作。

特首：達35備忘協議 涵經濟科技合作

李家超在卡塔爾先後與多名政府官員會面，包括國家元首Tamim bin Hamad Al Thani，以及出席卡塔爾商人協會圓桌會議等。他昨結束卡塔爾行程前見傳媒，提到卡塔爾是本港在中東第三大的貿易伙伴，去年從本港進口貨物增近六成，兩地作為區域經濟引擎，經貿合作潛力大。他指與卡塔爾建立合作共識，雙方同意加強兩地合作。

在35項合作備忘錄和合作協議中，包括兩地政府簽署備忘錄，加強投資推廣合作，以及兩地海關簽署在「國際認可經濟營運商計劃」的互認安排行動計劃。另有兩份屬內地企業和卡塔爾企業達成協議，提供對金融服務和高端製造業的支持。有一份則是由香港、內地及卡塔爾三方共同簽署的意向書，涉及在金融科技推進合作，包括Web3和人工智能的協作。

多哈機場用內企自駕巴士

李：反映港助推廣產品

代表團昨到訪卡塔爾第二大城市盧塞爾，了解當地結合創科、城市規劃和基建情况，亦在多哈哈馬德國際機場考察自動駕駛巴士應用，該技術由國際總部設於本港的內地科技公司設計和試驗，目前已在本港機場使用，亦是首個在中東機場應用的自動駕駛項目。李家超認為，反映本港協助企業推廣科技研發產品到國際市場。他結束卡塔爾行程後，昨晚已轉往科威特。

（關稅戰）

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