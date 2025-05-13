林健鋒：港商鬆口氣 可備聖誕單 業界：美未商東南亞關稅 難料對中國市場影響

明報記者

李家超稱續向世貿申訴

正在中東出訪的特首李家超昨日重申，美國向本身是零關稅的香港實施所謂的「對等關稅」屬違反世貿協定，本港作為單獨關稅區會繼續向世貿提出申訴。

港商稱博一鋪續生產聖誕飾物

白宮上月宣布對華實施最高245%關稅，在東莞設廠多年的港商陳先生稱，當時部分出口美國訂單遭叫停，但廠房已購入近數百萬元材料，遂「博一鋪」繼續生產聖誕飾物。現時中美雙方互降關稅，他相信買家會陸續復訂，加上中國出口關稅比現時東南亞部分國家45%為低，不排除有買家從東南亞地區轉至內地市場。他認為，美國總統特朗普政策「一時一樣」，現階段會盡力在今年7月船期前完工，趕及聖誕檔期把貨物運抵美國。

多個商會歡迎中美共識

多個商會昨歡迎中美達成共識互降關稅，香港中小型企業聯合會會長郭志華認為美國政府終於「回復現實」，否則受通貨膨脹影響的始終是美國市民。若美國對華關稅降至三成的決定變化不大，他相信早前暫停從內地進口的美國買家將陸續恢復訂單；但由於廠商利潤不會高達三成，無法承擔高昂關稅，相關成本很大可能轉至買家及消費者。他建議廠商盡早安排出貨船期，否則船期需時消化短期內大增的需求；又期望中美雙方盡快解決早前終止內地和香港的小額包裹免關稅待遇。

廠商會表示歡迎中美取得階段進展，但這次關稅調整不包括美方聲稱因芬太尼問題而加徵20%關稅及小包裹120%關稅，期望雙方能在新建立協商機制下，推動全面取消所有不合理關稅，為雙邊經貿關係的可持續發展奠定更穩固基礎。身兼總商會理事的林健鋒說，不少港商在關稅戰後對美國貿易取態抱有戒心，故要繼續拓展新市場和升級轉型，減少對美國市場依賴。他期望政府和銀行繼續推出支援中小企的政策，舉例鼓勵中小企拓展電商業務，及由銀行推出具彈性的借貸計劃等。

經民聯紡織及製衣界議員陳祖恒認為，今次是美方重回正軌的開始，認為隨着中美雙方就關稅達成多項共識，將為世界經濟注入更多確定和穩定性，相信業界在較明朗情况下，能作出適切的商業佈局和長遠投資等決定。

（關稅戰）