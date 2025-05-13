新華社文章：美需珍惜中國善意並展誠意

玉淵譚天：中方反制態度收效

董煜的文章強調，即使面對美國的極限關稅施壓，中國經濟基本面依然優於美國；而美國股市近期的變化並不能說明信心在恢復，恰恰是因為國際資本看到中國沒有放棄善意、沒有關上談判大門。「現在他們（美方）真正需要的，是珍惜中方的善意，展現自己的誠意，帶着真誠的態度坐下來好好談，而不是把希望寄託在不可能發生的『中國經濟崩潰論』上。」

央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，會談結果說明中方此前的堅決反制和鬥爭態度起到了非常好的效果，反制措施確實對美方造成重大影響，美國政府才會在會談後將關稅降低至基準關稅水平。

《環球時報》前總編輯胡錫進撰文表示，中美雙方發布聯合聲明，這在中美之間近年來是罕見的。胡錫進認為中國實現了各國之間與美國最平等的一次談判；雙方之前劍拔弩張，但第一次正式接觸就取得實質成果，這一令人吃驚的轉折，恰恰是中國敢於鬥爭並且毫無懸念堅持原則的結果。

（綜合報道）

（關稅戰）