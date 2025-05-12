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陳茂波：關稅戰帶動首季出口 隨後難有「超常」增幅

【明報專訊】本港今年首季本地生產總值（GDP）預估數字按年增長3.1%，高於市場預期。財政司長陳茂波昨日分析，外國商界因為美國關稅戰「趕住落貨」，提前下單，帶動首季出口表現特別好，惟隨後未必有此「超常」增幅。他又稱，若資產市場持續興旺，政府經營帳目在2025/26年度或有盈餘，經營帳目（非綜合帳目）較原來預測提前一年回復收支平衡。

首季GDP預估數字增長較市場預期高1個百分點，陳茂波昨接受商台《政好星期天》訪問，認為是受到關稅戰影響，不少外國商界擔心關稅增加，故提早下單減低風險，料往後時間出口數字未必再有「超常」增幅。政府預測今年本港經濟增長2%至3%，他說由於外圍經濟前景仍然不確定，穩當起見不會輕易大幅調整預測。

陳茂波稱目前市場資金充裕，相信息口在未來一段時間會維持較低水平，對資產市場有正面影響，加上經濟平穩、房屋供應較多，料樓市靠穩。至於今年首季負資產宗數逾4萬宗，他指出「脫供」比例低，故風險不高。今年財政預算案原本預計政府經營帳目到2026/27年度才恢復盈餘，陳茂波說現時政府收支大致平衡，若資本市場興旺，經營帳目有機會在下年度便出現輕微盈餘。

陳茂波稱，未來要繼續發展金融服務、資產管理業務及數字資產創新。被問到新加坡推出稅務優惠吸引企業，他說香港亦推出稅務優惠，不過不會特意將稅率下調至更低，避免造成惡性競爭。

相關字詞﹕樓市 關稅戰 經濟增長 陳茂波 財赤

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