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專家：空調冷凝水較常見帶退伍軍人症菌

【明報專訊】聖德肋撒醫院空調故障發生期間正值多個手術進行中，深切治療部專科醫生李衛全指出，手術一旦開始便難以完全停止，但醫生其間或可短暫休息，而手術過程並無明確時限，他相信操刀醫生如遇事故，一般會先解決事件，確保安全才繼續手術。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷則指出，空調所形成的冷凝水，較常見是帶有退伍軍人症細菌，可致病人受感染。

「相信操刀醫生如遇事故 一般先解決事件」

衛生署指引列明，醫院須以書面訂明詳盡的風險管理政策和支援程序，內容包括醫院的風險評估、應付緊急事故的安排，例如撤離火警現場，以及食水及電力供應中斷時的安排。李衛全稱，衛生署指引以至國際機構的醫院認證系統，均要求醫院有應變計劃；如環境中「風火水電」出現問題，他相信醫生均會停一停手術，確保環境安全才繼續進行。

李衛全續稱，事故分規模而定嚴重程度，如只是一間手術室發生冷氣故障，相信將病人移至其他手術室即可，但如屬是次事故涉及多間手術室，他認為要認真調查找出解決方案。他提到，外科醫生的手術過程並非完全不可停止，舉例一個大型手術，動輒可能做16至17個小時，一般情况而言，部分醫生會選擇中途「放飯」，並交由副刀或其他醫生暫時執掌手術，可先完成部分手術程序。不過亦有醫生選擇於手術過程中不進食，一口氣完成。

曾祈殷表示，空調所形成的冷凝水，較常見帶有退伍軍人症細菌，亦可能會促進非結核分枝桿菌的存活，導致病人嚴重感染。他指出，目前國際上已有相關感染控制指引，認為當局可仿效作為監管指引，而於事故調查中亦宜做環境取樣，以了解真實數據。

相關字詞﹕手術 退伍軍人症 感染

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