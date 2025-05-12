聖德肋撒壞冷氣 主刀：環境災難性 指冷凝水滴手術牀 衛署：醫院無違規

院方：冷氣故障約45分鐘 影響12手術

事故發生於去年7月31日晚上約7時，聖德肋撒醫院回覆本報查詢時證實，冷氣故障長約45分鐘，共有12宗手術受影響。有該院不願披露姓名的員工向本報稱，冷氣故障發生後，手術室牆邊、地下及手術燈冒出冷凝水，其中手術燈有滴水。該員工稱滴水維時約半小時，起初在手術牀鋪上無菌布，但滴水情况愈來愈嚴重，並滴到手術牀上。本報從另一個渠道獲悉，當時有手術室的鏡子亦「起霧」。

稱抽風無菌很重要 廖子良：室內達30℃以上

偕病人投訴 不認同調查結論

外科專科醫生廖子良當時正在該院為病人施微創手術，他向本報表示，手術開始15分鐘後冷氣便發生故障，當日天氣炎熱，壞冷氣後相信室內氣溫達30℃以上，亦感覺不到室內空氣流動。他說，手術室環境出現冷凝水導致手術燈滴水，內視鏡鏡頭及連接組件亦疑受潮，連接開始不穩定，手術屏幕曾中斷約5分鐘，一度需以風筒吹乾組件，其後僅能以黑白畫面顯示直至近手術完結，畫面才回復正常。

廖子良透露，其間他曾走出手術室投訴，獲回覆表示空調仍然「整緊」，他只能繼續為已麻醉的病人完成手術，直至一小時後完成。廖憶述護士長曾向他表示「需救（其他）更緊要病人」，他事後獲知有進行骨科手術的手術室滴水情况更嚴重，醫護人員需於手術室內撐傘，手術牀亦需移離原本位置。

廖續稱，事故後他向院方反映，亦希望與負責該院事務的總護士長會面，但不果。他又透露，自投訴後至今只曾兩次獲安排再在該院為病人做手術。廖於去年9月連同病人向衛生署投訴，要求署方調查今次事故和呈報。衛生署直至今年3月書面回覆他，表示未有發現該院違反《私家醫院實務守則》。

衛署：空調故障不屬私院須呈報事件

衛生署及院方回覆本報查詢時均表示是次事故不需呈報，衛生署稱，去年9月接獲查詢後即展開調查，包括進行巡察、審查醫院文件及跟進措施，發現調控室溫的空調系統故障，而作感染控制用途的手術室通風系統運作正常，醫院有按既定應變計劃採取措施應對事件；該署指是次空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件，調查中亦沒發現醫院違反《私營醫療機構條例》及《私家醫院實務守則》。

院方：沒病人受影響 已要求加密例行檢查

聖德肋撒醫院回覆稱，事故中沒有病人受影響，所有手術按原定計劃完成，事故後已要求承辦商加密例行檢查，並否認手術室曾出現冷凝水及設備故障；該院亦否認不容許投訴的醫生於該院做手術。

廖子良表示，其多年外科經驗從未見過此情况，強調抽風及無菌環境對手術甚為重要，難以認同調查結果指院方沒違規。他續稱該院從無主動向衛生署及病人公開交代今次事故，認為醫生需為病人安全負責，因此決定公開事件。他要求該院改善醫療安全水平，提高事故透明度及承擔事故責任。他又說，衛生署的調查只依賴院方管理層而得出結論，未有體會事故實際情况，敦促重啟調查。

明報記者 陳展棋

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