盧煜明接替利乾任中大醫院主席 馮康：助強化校方院方連繫

院方：正常人事更替

現年71歲的利乾是利氏家族成員及希慎非執行董事，亦是中大前校董。中大2015年公布落實興建中大醫院時成立董事局，利乾為首任主席，馮康則為首任行政總裁。中大醫院表示，任命盧煜明接任董事會主席，乃正常人事更替。

合作10載，馮康說利乾從籌建之初已領導中大醫院及董事局，「當然很大功勞」，中大是公營大學，但醫院以商業營運，同時要滿足社會責任，利乾當年邀請不少專家入董事局，助摸索發展。馮形容中大醫院啟用時要兼顧抗疫及營運，利乾帶領應對，在籌款方面亦有貢獻。

馮說，盧煜明是中大校長，亦是醫學界頂尖人物，相信他能加強中大醫院與大學領導層的關係，並提升醫院醫學發展；中大醫學院對推動中大醫院發展有重要作用，料盧可強化兩者連繫。

中大醫院今年獲立法會財委會批准延至2028年起向政府還款，惟醫院料到2027/28年度仍有資金缺口。馮說，處理融資是未來中大醫院的挑戰，「這不獨是盧教授本人，而是中大、中大醫院董事會一同面對的問題」。

鄧家彪：校董會監察可延伸醫院

身兼中大校董及中大醫院董事的立法會議員鄧家彪說，校長要向校董會問責，由盧兼任中大醫院主席可將中大校董會的監察及參與延伸至醫院。他說，中大醫院病牀未能全數啟用，原因包括護士職缺較高，盧出身中大醫學院，冀他可推動大學人才培訓，以及與醫院更有機結合。他說盧是科研落地的領軍人物，希望其能力及觸覺有助醫院建立優質服務，帶來更多收入。

明報記者 鄭律銘