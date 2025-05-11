鹿頸沼澤填泥 最小蜻蜓居危 屬須優先加強保育點 規劃署指違例促還原

明報記者 馬耀森

規劃署回覆稱，涉事地點為「農地」用途，未獲任何規劃許可作填土及填塘工程；署方最近接到投訴，透過實地視察確認填土及填塘工程屬違例發展，已於上月28日向相關土地擁有人發警告信，並已發出「強制執行通知書」，要求中止違例發展，並在填土或填塘工程中止後發出「恢復原狀通知書」。

地署：小部分官地 飭令停佔

地政總署表示，涉事地點為舊批私人農地，亦有小部分政府土地，北區地政處早前接獲投訴，指相關地點非法佔用政府土地，遂派員視察，發現有泥頭傾倒於政府土地，處方在上址張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用官地。此外，處方會安排豎立政府土地告示牌和設置臨時石躉，以防官地再被佔用。

09年遭填百方米 今填1頃

涉事地點牽涉40多個地段。本報抽查當地數幅私人農地，發現部分是祖堂地，由一名或多名祖堂司理管理，近年沒有買賣紀錄。

現場為雞谷樹下村附近的淡水濕地，填泥面積約1公頃，旁邊有一條天然小溪，漁護署列為「具重要生態價值河溪」。根據漁護署網頁，現時全港有33條「具重要生態價值河溪」，位於大埔沙羅洞、荔枝窩及大嶼山大蠔等，皆具重要生態功能，例如可為多種動植物或稀有動植物提供生境。

長春社高級公共事務經理李少文稱，雞谷樹下於2009年亦曾發生傾倒泥頭，但規模較小，約涉百多平方米，位置靠近新娘潭路。本報於2009年曾經報道，當時堆泥高度超過1.2米，規劃署在現場豎立警告牌，要求地主將土地回復原狀。

重要淡水濕地 夏季多蜻蜓

本報記者上月28日與李少文到現場觀察，發現填泥面積約1公頃，最接近雞谷樹下村的距離只有10多米，中間有一條小溪流經。監察當地生態多年的李少文說，被填平的濕地原本是兩個魚塘，荒廢多年後成為淡水濕地，雖然長滿植物，但全年不乾涸，水位及膝，加上旁邊有天然溪流，每年夏季都會有大量蜻蜓出沒，他在填泥範圍內多次發現全球最細小之一的蜻蜓侏紅小蜻，身長約20毫米，顏色鮮紅，不難發現。他說該處沼澤遭建築廢料淹沒，可能影響多種蜻蜓族群的存活。

另外，該處靠近新娘潭路一方堆泥範圍有一條直徑約6厘米的白色喉管，中間有電線穿過，通往附近雞谷樹下村的方向。

環團憂損毗鄰河溪 漁署：未影響

政府於2004年推出新自然保育政策，選定12個具重要生態價值並須優先加強保育的地點。漁護署表示，鹿頸沼澤為12個地點之一，涵蓋雞谷樹下的沼澤。署方今年3月底及4月初巡查時發現雞谷樹下附近的私人土地有填土活動，已轉介相關部門跟進，暫未發現附近具重要生態價值的河溪有明顯受影響或被污染。

被問到如何加強保育12個須優先加強保育地點，漁護署表示，政府為促進該12個地點的自然保育工作，在自然保育管理協議計劃下會資助非牟利機構與土地業權人訂立管理協議，並通過與當地社區協作，積極管理有關地點以保護生境並保育自然生態，而自然保育管理協議計劃於2011年延伸至涵蓋郊野公園「不包括的土地」及郊野公園內的私人土地。

（城市保育）

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