藝人蔚雨芯涉騙同行580萬入股醫美中心

被廉署控3罪 稱信法律公正

蔚雨芯在Instagram出帖稱，案件已交律師處理，現階段不便評論，「但我仍然相信法律是公平公正的，天也是公平的，假的真不了，惡人自有惡人磨」。她又感謝好友關心，收到很多藝人和朋友慰問。

31歲被告蔚雨芯原名劉蒨樺，為「蒨斯樺醫學美容有限公司」董事兼股東，被控一項盜竊罪、一項欺詐罪及一項企圖欺詐罪。目前有關醫學美容中心的社交平台帳號已無法顯示。

涉訛稱購儀器誇大款項 挪款310萬

廉署表示，案發於2022年5月至9月，被告當時與一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資，對方答允投資500萬元，並成為「蒨斯樺」的股東，被告和該名藝人分別擔任董事及負責公司運作，開設一所醫學美容中心。

其中兩項控罪指被告涉嫌訛稱多筆款項用於購置醫學美容儀器，藉此盜去該名藝人股東投資的逾310萬元。餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱「蒨斯樺」因花費168萬元裝修而令公司資金耗盡，企圖詐騙對方再支付80萬元，聲稱作廣告費用。廉署接報後調查，發現購置儀器及裝修多張收據金額誇大，而被告挪用的資金涉用於自身及家人私人用途。

蔚雨芯2012年出道，曾推出唱片及寫真集，亦曾參演電視劇，包括無綫的《靈戲逼人》。翻查報道，蔚雨芯曾透露於2019年與友人合資近百萬元建立自家品牌，專售女性保健和美容用品，翌年開設實體店。其後她亦開設美容中心，而2022年有報道指其美容中心捲入財政糾紛，當時她透過律師發信稱不回應。