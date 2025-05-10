有賣家Ig招客 稱可用兩速遞公司出貨

被問到上述銷售平台是否違法，衛生署回覆時引述法例稱，任何人不得展示或分發吸煙產品廣告，亦不得將吸煙產品廣告置於網上，違例者可被罰款5萬元。

議員促加強放蛇 緝毒犬巡物流點

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣說，另類吸煙產品禁令實施逾3年，市面仍有不少人吸食，不排除網上或物流公司等有漏洞。她認為物流公司貨物量多，難逐一檢查，但「不可以有法例無執法」，建議相關部門加強網上巡邏、放蛇、帶同緝毒犬突擊巡查物流公司集匯點等，加強阻嚇。

對於如何打擊市面非法銷售電子煙平台，衛生署表示，控煙酒辦過去3年移除逾3200個載有吸煙產品廣告的網頁或帖文，亦會主動在網上巡查，如發現吸煙產品廣告，會要求互聯網服務供應商和社交平台盡快移除。

海關表示，會在各出入境管制站監控及查驗旅客、貨物和運輸工具，並與相關部門聯繫，加強情報交流及採取聯合行動。