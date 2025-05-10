電子煙集團賄物流員 繞檢查派貨 廉署拘主腦等16人 檢貨尼古丁含量等同1.6億支煙

日送200包裹 集團月入200萬

涉案本地物流公司在《吸煙（公眾衛生）修訂條例》生效後收緊送遞政策，規定職員須檢查包裹，確保無電子煙或相關產品，若發現違禁品須匯報。廉署早前接獲貪污投訴後，調查發現經營網店的涉案集團把載有電子煙產品的包裹送到該物流公司營業點，或安排受賄職員到集團貨倉附近收貨，職員再直接派送。為協助集團隱藏出貨地點及避免物流公司察覺，職員提供空置單位作包裹寄件地址。

廉署上月拘捕12男4女（24至70歲），其中7人屬電子煙集團，包括40歲集團男主腦、其父母和妻子，以及3名職員；另有9名物流公司分店主管及前線員工，分別來自兩個港島南區營業點。廉署搜查被捕人寓所、物流公司營業點及集團貨倉等，檢獲近600箱貨物，當中包括近3萬件電子煙機及約20萬個煙彈。廉署形容這是自電子煙禁令生效以來，檢獲最大批電子煙產品。

檢20萬煙彈 開封後「日吸3包煙」

廉署執行處首席調查主任陳卓熙稱，按每個煙彈的尼古丁含量推算，是次檢獲貨物相等於1.6億支煙。他強調案件不但影響市民健康，更牽涉本地物流供應鏈安全，盼提醒物流業維護廉潔。

檢獲的電子煙產品已送交政府化驗所檢查成分。衛生署控煙酒辦主任封螢稱，貨品數量龐大，包括大批加味煙等煙彈，尼古丁含量達3%至5%，高於部分受管制國家2%含量上限。她舉例有煙彈每支含1000毫克尼古丁，相等於40包煙的含量，料可供普通煙民吸逾兩個月；部分煙彈需在開封後15天內吸食，相當於每天要吸3包煙，形容非常驚人。

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