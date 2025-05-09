滲水投訴兩年增兩成 居民疫前求助滲水辦 至今跟進中

花2.5萬維修沒改善

不敢開窗 不敢換燈泡

林女士居於西營盤單幢樓，洗手間近窗邊天花受滲水影響，石屎嚴重剝落露出鋼筋，花2.5萬元維修仍沒改善，由於擔心石屎擊中途人，她說「一直不敢打開窗」，甚至不敢更換位近滲水位置的燈泡，她說滲水辦多年來未完成跟進，其間有職員抽取石屎樣本檢測，日前又有職員以紅外線測試滲水程度並證實超標，着她等待通知。

協助林女士的中西區區議員張嘉恩說月均接到4至5宗樓宇滲水求助個案，相關部門跟進時間相當長，有街坊的客廳天花板石屎因滲水而嚴重剝落，求助滲水辦後因職員多次更替而重新檢測，最終歷時8年完成處理。張稱滲水程度是否超標取決於樓上涉事住戶用水情况，即使石屎現水珠亦可能無超標，建議當局引入微波斷層掃描等，節省重複檢測程序。她相信修例提高罰則後增加涉事業主不處理問題的成本，能加強阻嚇。

區議員：

朝不在家晚開冷氣滴水 致執法難

舊樓林立的油尖旺區是冷氣機滴水問題重災區之一，當區區議員陳少棠舉例，彌敦道與佐敦道一帶樓宇的冷氣機滴水問題嚴重，他接到多次投訴後向相關部門反映，卻因為部分住戶早上不在家，政府人員難以接觸，或住戶晚上開冷氣才滴水，難以在大廈外觀察，導致執法困難。他相信修例提高罰款額有助提高住戶意識，包括定期檢查及在冷氣機底盤加裝軟喉；又相信修例能促使涉事住戶盡力配合執法人員指示，而非「闊佬懶理」。