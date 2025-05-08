擬整合共享私營醫療數據 消息：最快年內設小組

討論就服務範圍收費項目劃標準

根據醫衛局文件，該局擬設工作小組處理兩個優化措施，其一是更好地整合並共享私營醫療數據。該局解釋，香港未有全面整合私營醫療數據的具體機制，目前醫衛局所得的私院收費數據，主要來自「提高私家醫院收費透明度先導計劃」的相關帳單，以及保險公司就自願醫保計劃提交的賠償紀錄，數據有「明顯局限」，冀與業界磋商日後私營醫療數據的蒐集方式、共享綜合數據的可行性等，以改善情况。

與業界洽推動「醫療服務範圍及收費項目標準化」是當局擬透過工作小組處理的另一優化措施。醫衛局將透過小組與業界商討能否監察藥物處方和收費加成情况，亦會討論推出指引規範套餐式收費的涵蓋元素和表述方式，以清晰交代包括或不包括哪些收費項目。

研公布醫療程序質素 如術後死亡率

第三項優化措施是公布醫療程序的質素及效益基準，包括術後死亡率、再入院率、重做手術率等。醫衛局建議，宜由醫衛界透過「醫學實證與臨牀卓越研究所」建立共識，政府會探討在公布收費統計數據的專題網頁，納入相關數據讓公眾參考。